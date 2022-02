Lazio, verso il Porto: Acerbi c'è, ma è emergenza in attacco

Gara da dentro o fuori, per la Lazio di mister Sarri. Il 2-1 subito nel match di andata lascia poco spazio all’immaginazione, e per proseguire il cammino in Europa, ovvero superare il play-off e posizionarsi nel tabellone della fase ad eliminazione diretta della seconda competizione continentale, occorre vincere.

Le buone notizie arrivano dal pacchetto arretrato, in considerazione del possibile inserimento nella lista dei convocati di Francesco Acerbi. Il centrale difensivo, dopo uno stop di un mese e mezzo causati dal riacutizzarsi dei problemi muscolari già accusati dopo la vittoria di Venezia, si è riaggregato al gruppo, e dopo aver saltato nove gare ufficiali (tra campionato, Coppa Italia e l’andata di Europa League in terra lusitana) dovrebbe essere nuovamente tra gli abili ed arruolati. I dubbi sul suo possibile impiego verranno però sciolti solo nelle prossime ore, in sede di rifinitura. Ancora fermo ai box, invece, Manuel Lazzari: la lesione di secondo grado al flessore obbligherà il difensore biancoceleste ad alcune settimane di stop forzato.

E mentre tornano a candidarsi per una maglia da titolare sia Luis Alberto che Lucas Leiva (solo spettatori nel match pareggiato dalla Lazio alla Dacia Arena contro l’Udinese per via del turno di squalifica), rientro che garantisce al “Comandante” Sarri più varietà di soluzioni sulla linea mediana, è sempre allarme sul fronte offensivo, anche in considerazione dello stop imposto a Mattia Zaccagni, arrivato a tre sanzioni in Europa League e pertanto finito nella lista degli indisponibili. Le preoccupazioni sono legate alle condizioni di Pedro, la cui prematura uscita di scena nell’ultima di campionato per un problema al tendine è traducibile in un sicuro forfait. Questo spalancherebbe così le porte all’inserimento dell’undici titolare di Jovane Cabral, che il tecnico ha utilizzato nella trasferta friulana al centro del tridente offensivo vista anche la rinuncia ad Immobile, ma che giovedì potrebbe partire dal 1’ nella sua posizione preferita, da esterno d’attacco.

Resta da capire, aspetto di primaria importanza, se proprio Immobile potrà scendere in campo nel match contro i lusitani che mette in palio un posto negli ottavi. Il bomber ha marcato visita anche nella sessione pomeridiana di oggi (come Strakosha, ma per il portiere lo stop sembrerebbe solo in via precauzionale), ma le sue condizioni sono migliorate sebbene resti debilitato a causa dell’attacco influenzale che lo ha costretto a fermarsi già prima della gara di andata col Porto. La sensazione è che Immobile si riaggregherà al gruppo nella rifinitura e stringerà i denti per dare il suo contributo ad un incontro da cui dipende il prosieguo dell’avventura europea dei biancocelesti. E andare avanti nella competizione sarebbe anche un bel regalo per l'attaccante, che domenica ha festeggiato il suo trentaduesimo compleanno.