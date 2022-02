Lazio-Porto, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Porto con due risultati utili su tre a disposizione per passare il turno, Lazio obbligata a vincere con due gol di scarto per accedere agli ottavi di Europa League. Match che lascia poco spazio all’immaginazione quello dell’Olimpico, alla luce del 2-1 per i lusitani maturato all’andata all’ Estadio Do Dragao' di Oporto e della regola che non tiene conto dei gol in trasferta, allungando ai supplementari ed eventualmente ai rigori il vantaggio di una rete della Lazio dopo i primi 90’. Squadre reduci da un week-end di campionato allineato al recente cammino delle due contendenti: la Lazio ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi strappando un pari ad Udine, il Porto è restato saldamente al comando della Liga Portugal in virtù del successo ottenuto a Guimarães contro la Moreirense penultima in graduatoria. Per i biancocelesti c’è anche da difendere l’imbattibilità interna, visti i tre “clean sheet” stagionali nelle gare continentali disputate in stagione nella capitale. La squadra qualificata entra nel tabellone della fase ad eliminazione diretta insieme alle altre sette formazioni uscite vincitrici dal play-off ed alle otto capoliste dei gironi di Europa League: accoppiamenti da sorteggiare venerdì, match di andata e ritorno programmati per marzo.

Lazio- Porto , le scelte di Sarri

A ventiquattro ore dal match, Sarri deve fare i conti con il forfait di Pedro e con il rientro di un Acerbi che però non sarà rischiato dal 1’. Il tecnico biancoceleste ripartirà con Strakosha in porta ed una difesa a quattro composta sicuramente da Luiz Felipe e Marusic, e probabilmente da Patric ed Hysaj, sebbene la rispettiva titolarità sia messa in discussione da una Radu in ottima forma. In mediana, l’unico dubbio è rappresentato dal ballottaggio tra Cataldi e Lucas Leiva, con i lati la conferma di Luis Alberto e Milinkovic Savic. In attacco, tutto dipende da Immobile: col bomber in campo, tridente completato da Felipe Anderson e Cabral. Con la rinuncia, anche inizialmente, al capocannoniere dei biancocelesti, ci sarà inserimento di Raul Moro come esterno offensivo. C’è poi la suggestione di un piano C che prevede l’avanzamento di Luis Alberto, rimpiazzato a centrocampo da Basic.

Lazio- Porto , le scelte di Sergio Conceicao

Squadra al completo (tranne lo squalificato Wendell ed il convalescente Manafà) ma niente turn-over per Conceicao che dovrebbe schierare la miglior formazione per difendere il 2-1 dell’andata. Rispetto al campionato in difesa dovrebbe esserci Pepe nell’undici iniziale, in coppia con Mbemba al centro con Joao Mario e Zaidu sugli esterni. Probabile spazio in mediana a Grujic – che salterà per squalifica il prossimo impegno di campionato dove sarà avvicendato da Vitinha – con Uribe al suo fianco, Otavio Fabio-Vieira esterni alti e Pepê a partire dalla panchina. L’exploit dell’andata con la doppietta decisiva per il risultato finale potrebbe garantire sul fronte offensivo una maglia da titolare a Toni Martinez, a scapito di uno tra Evanilson e Taremi. Tra le possibilità anche l’utilizzo del tridente con il sacrificio di un centrocampista.

Lazio- Porto , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Cabral, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Porto (4-4-2): Marchesin, Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu, Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira, Evanilson, Toni Martinez. All. Conceicao

Lazio- Porto , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Porto sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.