Lazio, convincente 5-0 al Primorje. Per il centrocampo ipotesi Ricci

Meno rotonda di quella ottenuta contro i dilettanti dell’Auronzo (battuti 16-0 nel primo test match estivo), ma comunque convincente anche il relazione alla maggiore qualità degli avversari. La Lazio nella seconda uscita di precampionato si impone 5-0 sul Primorje, formazione militante nel campionato cadetto sloveno. Per l’occasione, Sarri sceglie un undici imbottito di titolari, con l’esordio di Provedel tra i pali, Vecino a fare le veci di Milinkovic-Savic e il tridente composto da Felipe Anderson, Pedro e Immobile. E’ proprio l’esterno iberico a dare spettacolo nel 3-0 maturato nei primi 20’ di gara: andando in rete e servendo due assist a beneficio di un applauditissimo Immobile e di Felipe Anderson. Nel secondo tempo, coi biancocelesti scesi in campo in formazione largamente ritoccata, tocca a Zaccagni (che si procura e trasforma il rigore del poker) e Diego Gonzalez fissare il punteggio sul definitivo 5-0.

Se sotto le tre Cime di Lavardo il gruppo continua a lavorare, non è da meno la dirigenza il cui sguardo sugli sviluppi del calciomercato è sempre vigile. Rimbalza dai media argentina la voce di un derby capitolino di mercato per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes. Il centrocampista che ha concluso la stagione alla Juventus è rientrato al Paris Saint Germian, che però non lo ha convocato per l’amichevole del 21 luglio (nella cui lista figura invece Renato Sanches, obiettivo di mercato dei giallorossi). Paredes avrebbe chiesto tempo per valutare con attenzione la proposta arrivata dalla Turchia, con il club transalpino che avrebbe anche trovato un accordo di massima sulla cifra per il trasferimento del giocatore al Galatasaray: da qui l’ipotesi che il centrocampista dell’Albiceleste voglia ragionare e lasciare in stand-by l’eventuale pista turca, aspettando novità del palcoscenico della Serie A.

La Lazio, pur temporeggiando in considerazione del possibile affare (valutazione non elevata, sebbene ci sia da fronteggiare un ingaggio importante), si sta già attrezzando per sondare le possibili alternative. Non è ancora tramontata la pista Zielinski, malgrado la proposta di 20 milioni più bonus non abbia soddisfatto il Napoli, e nemmeno quella che porta a Torreira. Un nome che figura evidenziato nella lista di Sarri è quello di Samuele Ricci, ma il Torino non sembra intenzionato a privarsene concedendo sconti: sul giocatore ci sono anche i campioni d’Italia che però non hanno ancora formulato una proposta concreta, mentre la dirigenza biancoceleste starebbe riflettendo sulla possibilità di inoltrare un’offerta di circa venti milioni per convincere la società piemontese.