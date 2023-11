Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il dodicesimo turno di campionato propone quella che costituisce la stracittadina della Capitale numero 159 in Serie A, numero che si avvicina a quota 200 contando anche Coppa Italia, amichevoli ed incroci in altre competizioni. Sentito e atteso, ma anche combattuto e nervoso, visto che nell’era dei tre punti a vittoria è la partita che ha fatto registrare il record di cartellini rossi: ben 38 in 58 match, tra cui quelle di Ibañez, Cristante e Marusic lo scorso marzo. La Lazio si presenta all’appuntamento con già cinque k.o. incassati nel torneo (vicina al record di sconfitte del 2015/2016, quando ne arrivarono sei nelle prime dodici), ma rinfrancata dall’1-0 di Champions contro il Feyenoord, mentre la Roma scivolata a Praga in Europa League (0-2 con la Slavia) si aggrappa all’effetto-Olimpico, che nel corso di questo avvio di stagione ha garantito una fetta cospicua dei punti messi in cassaforte in Italia ed in Europa.

Si ricomincia dalla doppia affermazione ottenuta nello scorso torneo dai biancocelesti, che non vincono tre derby consecutivi da oltre dieci anni, e sono restati imbattuti negli ultimi sei confronti giocati in “casa” (quattro successi e due pareggi), con l’ultima gioia giallorossa da ospite all’Olimpico datata 4 dicembre 2016 (2-0 con i centri di Strootman e Nainggolan). Prendendo in esame gli incontri disputati nel massimo campionato, il bilancio è nel complesso favorevole alla Roma, con 56 vittorie a 42, mentre 60 sono i pareggi

Lazio-Roma, le scelte di Sarri

Un dubbio per reparto per il tecnico biancoceleste, legato alle imperfette condizioni di alcuni dei protagonisti annunciati. A cominciare dalla difesa davanti a Provedel, dove saranno nuovamente utilizzati Romagnoli e Patric come coppia centrale, sebbene Casale abbia superato la lesione muscolare ed è annoverabile tra i disponibili. Più incerta la posizione di Marusic, ancora dolorante alla caviglia, che sulle fasce dovrebbe lasciare il posto a Lazzari e Hysaj. A centrocampo stringerà i denti Luis Alberto, che completerà la mediana con Guendouzi e Rovella, anche se Sarri medita sull’inserimento dal 1’ di Vecino in cabina di regia. Nel tridente offensivo, Zaccagni alzerà con ogni probabilità bandiera bianca: lo sostituirà Pedro, che insieme a Felipe Anderson supporterà capitan Immobile il quale grazie al sigillo contro il Feyenoord ha toccato 200 reti con la casacca della Lazio

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho

Condensate a centrocampo le possibili rotazioni dell’allenatore giallorosso, che ha visto nel dopo Praga rientrare in gruppo sia Spinazzola che Pellegrini. Nella mediana dovrebbero però essere schierati titolari Paredes, Cristante ed Aouar, con il capitano e Bove possibili inserimenti a gara in corso, mentre a sinistra parte coi favori del pronostico Zalewski, recuperato dopo l’attacco influenzale di metà settimana. Sul versante destro si contendono il posto dal 1’ Karsdorp e Kristensen, mentre davanti saranno Dybala e Lukaku a comporre il tandem offensivo, con El Shaarawy e Belotti dalla panchina. Nessun dubbio sul pacchetto arretrato: Rui Patricio torna tra i pali sostituendo Svilar utilizzato in Europa League, difesa a tre con Mancini, Ndicka e Llorente.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Ndicka, Llorente, Karsdorp, Cristante, Aouar, Paredes, Zalewski, Belotti, Lukaku. All. Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma in programma domenica 12 novembre alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.