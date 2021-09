Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

“Derby della capitale”, puntata numero 192 considerando ogni tipo di competizione disputata comprese le otto amichevoli. In Serie A la stracittadina romana è arrivata invece al 155° episodio – il primo è targato 8 Dicembre 1929, alla “Rondinella” - con il bilancio che vede in vantaggio la Roma con 55 vittorie, rispetto alle 39 della Lazio (60 i pareggi). Come squadra ospitante, la Lazio non ha mai perso negli ultimi quattro confronti diretti (2 vittorie, 2 pareggi) e in casa è imbattuta da 15 match, dove ha complessivamente ottenuto 13 vittorie e due pareggi, ma l'ultimo derby ha visto però imporsi i giallorossi nel maggio scorso (2-0). Diverso epilogo ha avuto la partita di approccio all’appuntamento: la Roma ha piegato di misura l’Udinese, per i biancazzurri 1-1 in extremis sul campo del Torino. Il derby capitolino sarà anche Sarri contro Mourinho: i due si sono incrociati solo una volta in Premier League, il 20 ottobre 2018 in Chelsea-Manchester. Terminò 2-2, ultimo gol al 96’, incontro ravvicinato – ravvicinatissimo e per niente amichevole - del terzo tipo al fischio finale (miccia accesa dal vice di Sarri, Marco Ianni, nell’esultanza per il pari) e successivo abbraccio tra i due allenatori a stemperare la tensione.

Lazio-Roma, le scelte di Sarri

Sarri sembra orientato a dare fiducia in difesa a Lazzari (preferito a Marusic) e Hysaj (con Radu come alternativa) nelle corsie laterali, con Luiz Felipe e Acerbi rispettivamente come centro destra e centro sinistra a protezione di Reina tra i pali. A centrocampo rientrerà dal 1’ Milinkovic-Savic, con Lucas Leiva in regia e Luis Alberto al posto di Zaccagni ancora ai box. Terzetto offensivo composto dal bomber Ciro Immobile, da Pedro e Felipe Anderson.

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho

Mou deve fronteggiare il problema Pellegrini, squalificato per il rosso rimediato giovedì sera. La soluzione dovrebbe arrivare dall’impiego di El Shaarawy, a completare il reparto della tre quarti che prevede Zaniolo e Mkhitaryan. Nel pacchetto arretrato persiste il dubbio Viña che ha ancora lavorato a parte a causa della distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare Cska Sofia, Verona e Udinese. In caso di forfait, spazio ancora a Calafiori, con l’opzione Ibanez dirottato sulla fascia ed il rilancio dal primo minuto di Smalling, che resta in ballottaggio col brasiliano per un posto al centro della difesa davanti a Rui Patricio. Davanti inamovibile Abraham, hombre del partido contro l’Udinese.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (Ibanez), Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.