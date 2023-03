Lazio-Roma, il veleno nella coda. Squalifiche in vista?

Il diverso epilogo dell’antipasto europeo, le frecciate nelle dichiarazioni della vigilia e la posta in palio comunque elevata, in considerazione del comune obiettivo rappresentato dal posto in Champions. Tutto lasciava presagire ad un derby ad alta tensione, di elevata intensità emotiva, che alla fine premia la Lazio (dopo oltre dieci anni in grado di vincere entrambe le stracittadine della Capitale) e lascia la Roma alle prese con un conto salatissimo da pagare. A tingere di giallo e di rosso il match dell’Olimpico sono stati infatti perlopiù i cartellini: diverse le ammonizioni, tre le espulsioni – la prima, di Ibanez, che ha senza dubbio condizionato il confronto – ed i relativi turni di stop da scontare alla ripresa del torneo. Oltre a Kumbulla già squalificato, la Roma dovrà infatti fare a meno di Ibanez, che ha raggiunto gli spogliatoi dopo mezz’ora di gioco, ma anche di Mancini che verrà fermato per somma di sanzioni dopo il giallo al minuto 80. Tre difensori out, quindi, come del resto il centrocampista che in passato si era adattato a giocare nel pacchetto arretrato, visto che anche Cristante – insieme a Marusic – ha pagato dazio nel parapiglia finale beccandosi il rosso.

Ma non è tutto. Perché i bollenti spiriti non si sono raffreddati con l’ingresso negli spogliatoi. La cronaca segnala di un battibecco tra Mourinho e il presidente biancoceleste Lotito, impegnato nel mediare un incontro ravvicinato tutt’altro che amichevole tra Salvatore Foti e Luis Alberto, mentre una frase di Romagnoli rivolta allo spogliatoio della Roma aveva provveduto a riaccendere la miccia, suscitando la reazione di Mancini uscito a rispondere a tono alla frase dell’ex giallorosso. Resta da capire, quindi, se ci sarà un intervento e cosa eventualmente disporrà la Procura Federale in merito a quanto accaduto dopo il triplice fischio (nell’ipotesi peggiore, la lista di provvedimenti disciplinari potrebbe allungarsi). E non è da escludere nemmeno un intervento della Procura per sanzionare il comportamento di una parte dei tifosi della Lazio, che ha intonato cori di matrice antisemita durante il derby dell’Olimpico.