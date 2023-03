Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il derby della Capitale spalanca le porte alla Primavera ed anche alla sosta della Serie A, che ricomincerà il 1° aprile. Considerando le varie competizioni, sarà l’edizione numero 180 della stracittadina, prendendo in esame i precedenti da quando esiste il girone unico in Serie A (1929/30): nel massimo campionato il bilancio è favorevole ai giallorossi con 56 vittorie contro le 41 dei biancocelesti – che si sono imposti nella sfida di andata – e 60 pareggi. Diverso l’approccio delle due contendenti al confronto dell’Olimpico: la Lazio è reduce dalla cocente eliminazione di Conference League per mano dell’Az Alkmaar, ma è sul gradino più basso del podio nel campionato che l’ha vista perdere solo una volta nelle ultime 10 partite, nelle quali ha portato a casa 19 punti, ed in questo parziale ha raccolto ben sei clean sheets, tra cui quelli nelle ultime quattro uscite. La Roma, al contrario, ha superato gli ottavi di finale di Europa League pareggiando in trasferta contro la Real Sociedad, e nel prossimo mese troverà il Feyenoord sulla strada che porta alle semifinali. Ma in campionato i giallorossi hanno frenato, perdendo a Cremona ed in casa contro il Sassuolo e fallendo l’aggancio al secondo posto.

Lazio-Roma, le scelte di Sarri

In casa biancoceleste resta viva la speranza di poter disporre di Immobile, anche solo per uno scampolo di partita, ma è probabile che il capitano (sulla via del recupero da una lesione al bicipite femorale) verrà tenuto ancora a riposo per scongiurare il rischio di una ricaduta. In porta si piazzerà Provedel, in difesa spazio alla coppia centrale titolare formata da Casale e Romagnoli, sulle fasce Marusic e Hysaj che dovrebbe vincere il ballottaggio con Lazzari. A centrocampo non ci sarà Vecino squalificato, Cataldi agirà da playmaker con Milinkovic Savic e Luis Alberto ai fianchi. Davanti, largo al tridente “leggero” con Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Lazio-Roma, le scelte di Mourinho

Il tecnico portoghese dovrà sicuramente rinunciare a Karsdorp, che nel match di San Sebastian ha riportato la frattura delle ossa nasali, mentre resta in dubbio Matic il quale per un virus intestinale è stato costretto ad alzare bandiera bianca in Europa League. Qualora il serbo riuscisse a recuperare, sarebbe schierato dal 1’ in mediana accanto a Cristante, ma resta in preallarme Wijnaldum che lo ha sostituito contro la Real Sociedad, mentre sui binari laterali agiranno Zalewski e Spinazzola. Nessun dubbio sulla retroguardia, che presenterà Mancini, Ibanez, e Smalling a protezione di Rui Patricio, anche in considerazione della squalifica di Kumbulla e di un Diego Llorente non al meglio per un fastidio all’adduttore. In avanti Dybala e Pellegrini supporteranno Abraham, anche se Belotti scalpita per una maglia da titolare insidiando la titolarità del centravanti inglese. Tra le opzioni, anche il ricorso ad un assetto più prudente, con l’argentino unica punta ed un centrocampista in più.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Lazio-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.