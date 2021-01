Lazio-Roma, le probabili formazioni: Immobile sfida Dzeko

Un derby che promette scintille, quello in programma venerdì 15 gennaio alle 20.45 tra Lazio e Roma e valevole per la 18ª giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci da due vittorie consecutive, andranno a caccia dei tre punti per continuare la loro scalata verso la zona Europa, mentre i giallorossi, terzi in classifica a -6 dalla vetta occupata dal Milan, vogliono coltivare ancora il sogno scudetto e, soprattutto, consolidare la propria posizione Champions.

Lazio-Roma, le scelte dei due allenatori

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2, con Caicedo a fare coppia con Immobile in attacco. Sulle corsie esterne, dove mancherà l'infortunato Fares, spazio per Lazzari e Marusic, con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic-Savic ad occupare invece il settore centrale. In difesa Luiz Felipe favorito su Patric per completare il reparto con Acerbi e Radu.

Fonseca, dall'altra parte, ritroverà Pedro, ma lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina. Nel 3-4-2-1 giallorosso, quindi, toccherà a Pellegrini e Mkhitaryan agire alle spalle dell'unica punta Dzeko. In mezzo al campo ballottaggio Villar-Cristante per un posto al fianco di Veretout, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez, favorito su Kumbulla.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca