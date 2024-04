Lazio-Salernitana, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la delusione per la battuta d’arresto nell’andata di Coppa Italia contro la Juventus e per il k.o. nel derby, la Lazio prova a rialzarsi inaugurando l’ultima porzione di campionato in cui incontrerà formazioni ricomprese nella seconda metà della graduatoria. Si comincia con il fanalino di coda Salernitana – staccata di dieci lunghezze dal penultimo posto – in quello che dovrebbe essere il primo passo per cercare di avvicinare la sesta piazza, al momento occupata dall’Atalanta e distante quattro punti. Per i biancocelesti è anche l’occasione di vendicare la sconfitta dell’andata, visto che quella capitolina è l’unica squadra che i granata sono riusciti a battere nel corso del torneo. L’altra è il Verona, piegato di misura al “Bentegodi”, e proprio quello con gli scaligeri è l’ultimo successo in Serie A della Salernitana, che nelle successive tredici partite disputate nel 2024 ha messo insieme appena tre punti frutto dei pareggi esterni con Torino ed Udinese e del 2-2 della scorsa giornata contro il Sassuolo. Il segno X, invece, non è mai uscito nei confronti diretti disputati tra i due club in Serie A: cinque vittorie per la Lazio, quattro per i campani, tra cui l’ultimo andato in scena all’Olimpico il 30 ottobre 2022.

Lazio-Salernitana, le scelte di Tudor

Dubbi a centrocampo ed in attacco nell’undici che affronterà la formazione campana, in quanto nel reparto arretrato mancheranno ancora Provedel e Romagnoli (alle prese con un fastidio al polpaccio), defezioni che lanceranno ancora Mandas dai pali protetto da una linea a tre composta da Gila, Patric e Casale. Nel cuore della mediana possibile chance per Vecino che rileverebbe Cataldi accanto a Guendouzi, mentre sulle corsie laterali correranno Marusic ed il rientrante Lazzari, sebbene sia viva la candidatura sul versante sinistro di Felipe Anderson, altrimenti spendibile tra le linee dove è serrato il ballottaggio tra Luis Alberto, Kamada e Isaksen, con i primi due favoriti per la maglia da titolare. A guidare il fronte offensivo Castellanos, il quale rileverà Immobile alle prese con un problema al ginocchio.

Lazio-Salernitana, le scelte di Colantuono

L’allenatore granata non avrà a disposizione, oltre a Dia fuori rosa, sia Basic che Kastanos, ma recupera Ochoa (candidato a prendere posta tra i pali al posto di Costil) più Fazio e Boateng, per i quali però è difficile ipotizzare un utilizzo dal 1’. Difesa pertanto che sarà governata da Manolas in coppia con uno tra Pirola e Gyomber, con Pierozzi e Bradaric ad agire da esterni bassi. A centrocampo la scelta dei centrali dovrebbe ricadere su Coulibaly e Maggiore con l’esclusione di Legowski, mentre nel 4-4-1-1 disegnato da Colantuono gli esterni sarebbero Zanoli e Tchaouna, con le alternative costituite da Vignato e - più defilato – da Gomis (fruibile anche come trequartista). In avanti Candreva supporterà Simy schierato da riferimento offensivo, avanti nel duello con Ikwuemesi e Weissman.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Casale, Gila, Patric, Marusic, Guendouzi, Vecino, Lazzari, F. Anderson, Luis Alberto, Castellanos. All. Tudor

Salernitana (4-4-1-1): Ochoa, Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric, Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Zanoli, Candreva, Simy. All. Colantuono

Lazio-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Salernitana, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.