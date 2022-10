Lazio-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Lazio lanciatissima, e reduce dalla preziosa affermazione casalinga di Europa League, nuovamente di scena all’Olimpico. L’avversario di turno è la Salernitana, contro cui i biancocelesti puntano al settimo risultato utile consecutivo, ed anche al settimo “clean sheet” di seguito – ultimo gol preso nella sconfitta casalinga per 1-2 contro il Napoli – che eguaglierebbe la striscia di sette incontri filati senza subire gol appartenente alla squadra guidata da Eriksson, nel periodo tra febbraio e marzo del campionato 1997/98. I campani, in una posizione di classifica tranquilla – con un margine rassicurante dalla zona retrocessione – proveranno invece a sbloccarsi lontano dall’Arechi, in considerazione delle ultime due sconfitte esterne (5-0 col Sassuolo e 2-0 con l’Inter) compensate dall’affermazioni casalinghe contro Verona e Spezia. Nove i precedenti tra le due formazioni, uno dei quali nella Coppa Italia 1982/83: il segno X non è mai uscito, viste le sei vittorie biancocelesti e le tre centrate dalla Salernitana, tutte in casa. Per la Lazio c’è quindi la possibilità di allungare la striscia delle affermazioni interne: quattro fino a questo momento, con un bilancio di 14 reti segnate e tre subite.

Lazio-Salernitana , le scelte di Sarri

Qualche novità, rispetto alla sfida di Europa League contro il Midtjylland, nell’undici che sfiderà i campani. Ancora Provedel tra i pali, con Lazzari che ha smaltito la botta alla tibia presa a Bergamo e dovrebbe quindi tornare a presidiare la fascia destra, e Marusic sul versante opposto. Con Gila tenuto a riposo dopo il match europeo e Patric alla prese con un’infiammazione al collaterale, saranno Romagnoli e Casale a formare la coppia centrale difensiva. L’allenatore dei biancocelesti non dovrebbe rinunciare a centrocampo al diffidato Milinkovic-Savic: il reparto sarà con ogni probabilità completato da Cataldi e Vecino, i quali avvicenderebbero Marcos Antonio e Basic impiegati dal 1’ giovedì. In attacco, senza Immobile, tridente con Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Panchina per Luis Alberto e Cancellieri, che troveranno spazio a gara in corso.

Lazio-Salernitana , le scelte di Nicola

A tenere banco sono le condizioni di Bradaric e Dia, entrambi alle prese con problemi al ginocchio. L’eventuale forfait del secondo lancerebbe Piatel dal 1’ nel tandem offensivo al fianco di Bonazzoli. Se anche il centrocampista croato dovesse alzare bandiera bianca, si profila una mediana con Candreva e Mazzocchi a tutta fascia e come interni Lassana Coulibaly e la coppia Radovanovic-Vilhena, in vantaggio nel ballottaggio rispettivamente con Bohinen e Kastanos. Un dubbio anche nella difesa che schermerà Pepe: nel terzetto sicuri i “braccetti” Gyomber e Fazio, al centro Daniliuc vede insidiata la titolarità da Lovato, ormai pienamente recuperato.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri

Salernitana (3-5-2): Sepe, Gyomber, Lovato, Fazio, Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi, Piatek, Bonazzoli. All. Nicola

Lazio-Salernitana , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Salernitana sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.