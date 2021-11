Lazio-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ la partita che vede il ritorno di Ciro Immobile all’Olimpico in qualità di miglior marcatore della storia della Lazio, dopo il sorpasso a Piola arrivato con la rete numero 160 siglata nella trasferta di Coppa. Per il cannoniere di Torre Annunziata ci sarà anche l’occasione di toccare quota 200 nel numero di gol realizzati in tutti i campionati europei. Il capitano è fermo a 199: 164 in Serie A, 30 in Serie B, 3 in Bundesliga e 2 nella Liga. I biancocelesti proveranno ad invertire il trend negativo stagionale nella gara immediatamente successiva a quella di Europa League, che ha visto l’undici di Sarri sempre pareggiare o perdere (male). Confortante l’ultimo precedente, un sonoro 6-1 a marzo 1999, e un eventuale vittoria permetterebbe alla Lazio di eguagliare il record di vittorie casalinghe - 16 – ottenute in un anno solare nel massimo campionato, che risale al 1950.

Lazio-Salernitana, le scelte di Sarri

Il tecnico biancoceleste valuterà in rifinitura le condizioni della squadra dopo la trasferta del Velodrome, concedendo eventualmente riposo ai più affaticati. Buone notizie per Zaccagni, il cui recupero si è velocizzato e si è regolarmente riaggregato al gruppo candidandosi per far tirare il fiato a Pedro o Felipe Anderson. In porta rientrerà Reina, out Lazzari uscito malconcio dal match di Europa League (polpaccio), al suo posto Marusic. A centrocampo si rivedranno probabilmente Milinkovic-Savic e Cataldi dal 1’ dopo essere stati inseriti in corso d’opera a Marsiglia, straordinari per Luis Alberto che sarebbe alla sua quarta partenza consecutiva da titolare, con Akpa-Akpro a prenderne il posto per ovviare all’eventuale stanchezza. In attacco Immobile non vuole mancare, possibile staffetta con Muriqi.

Lazio-Salernitana, le scelte di Colantuono

Le scelte dell’allenatore dei campani legate alla presenza di Ribery, che è comunque partito alla volta di Roma e sembra in ripresa dopo la botta rimediata nel derby con il Napoli. Al pari di Lassana Coulibaly, che dopo uno stop di trenta giorni ha ricominciato ad allenarsi in gruppo e potrebbe trovare spazio in un centrocampo che prevede Schiavone, Di Tacchio e Obi. In attacco più Simy di Djuric assieme a Bonazzoli, tra i pali Belec, in difesa verso la riconferma Zortea, Strandberg, Guomber e Ranieri favorito nella volata per un posto nell’undici titolare su Gagliolo.

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Salernitana (4-3-1-2): Belec, Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ribery, Simy, Bonazzoli. All. Colantuono

Lazio-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.