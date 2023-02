Lazio-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio in campo nel “Monday Night” che dovrebbe dare ai biancocelesti la rincorsa necessaria per affrontare un marzo complesso. In poco più di quindici giorni arriveranno infatti la sfida in trasferta al Napoli capolista, il doppio confronto di Conference League contro l’AZ Alkmaar ed a seguire il derby con la Roma. Prima, però, c’è da superare l’esame Sampdoria, match che vede la Lazio decisamente avanti nel bilancio coi blucerchiati relativo agli ultimi incroci in Serie A, con dieci vittorie su tredici e due pareggi, l’ultimo dei quali nella sfida di andata. Se la Lazio può contare anche su una solidità difensiva che ha pochi eguali in Europa (nei primi cinque campionati europei solo Barcellona e Juventus hanno fatto più dei 12 clean sheet finora collezionati dai biancocelesti) e su un Immobile bestia nera della Samp (che ha punito 15 volte in 17 sfide), ben diversa è la situazione della formazione genovese, alle prese con una situazione di classifica penalizzante. I doriani hanno raccolto appena due punti nelle ultime sette gare di massimo campionato, e con appena 11 lunghezze conquistate sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A dopo le prime 23 partite giocate. A preoccupare è soprattutto la sterilità offensiva: dall’arrivo di Stankovic, sono appena sette le reti in quindici match. La partita dell’Olimpico sarà per la Sampdoria anche l’occasione di sfatare un tabù: nelle sedici sfide precedenti coi biancocelesti nella Capitale, sono infatti arrivati solo tre pareggi e tredici k.o. con l’ultima affermazione risalente addirittura a gennaio del 2005.

Lazio-Sampdoria, le scelte di Sarri

Formazione anti-Samp correlata ai recuperi degli acciaccati, alcuni dei quali però non destano particolari preoccupazioni. Molte le notizie confortanti, a partire dal recupero di Pedro che sarà della partita indossando una maschera per preservare il setto nasale appena operato: nel tridente che contempla Felipe Anderson e Immobile, lo spagnolo si giocherà il posto dal 1’ con Zaccagni debilitato da un attacco influenzale e pertanto in dubbio. Pienamente recuperato Milinkovic Savic, nuovamente titolare a centrocampo insieme a Cataldi e Luis Alberto (difficile ipotizzare un Vecino già impiegato dall’inizio nelle ultime tre uscite). Scalpita anche Romagnoli, che ha ormai smaltito la lesione al bicipite della coscia sinistra, per cui però dovrebbe prevalere la linea della prudenza in vista del big match contro il Napoli: al centro della retroguardia probabile l’utilizzo di Casale e Patric, col Marusic ed Hysaj (in vantaggio su Lazzari) come esterni bassi. Tra i pali Provedel.

Lazio-Sampdoria, le scelte di Stankovic

I problemi fisici di Djuricic sommati alla defezione causa gastroenterite di Quagliarella assottigliano le scelte a disposizione del tecnico serbo sul versante offensivo. Si profila il ritorno dal 1’ di Sabiri tra le linee ad innescare il tandem d'attacco composto da Lammers e Gabbiadini (tra le opzioni anche l’utilizzo di Jesé), mentre a centrocampo Cuisance affiancherebbe Winks nel cuore della mediana, sebbene anche Rincon ponga la sua candidatura per un posto nell’undici di partenza. Sulle fasce correranno Augello ed uno tra Leris e Zanoli sul versante opposto, mentre in difesa permane l’incertezza: Murillo, non al meglio, potrebbe lasciare spazio a Murru, ma prende corpo l’ipotesi dell’esordio del greco Oikonomou il quale affiancherebbe Nuytinck e Amione nella pacchetto arretrato a protezione di Audero.

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Patric, Hysaj, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sampdoria (3-4-1-2): Audero, Murru, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Cuisance, Augello, Sabiri, Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Atalanta, in programma lunedì 27 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.