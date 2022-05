Lazio-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il penultimo match stagionale all’Olimpico vede la Lazio ospitare una Sampdoria non ancora al sicuro, con cinque lunghezze sul Cagliari terzultimo ed un calendario tutt’altro che agevole (mancano all’appello la sfida del Ferraris contro la Fiorentina e la trasferta di San Siro con l’Inter). I biancocelesti, appaiati alla Roma a quota 59, mantengono invece vive le speranze di concludere il torneo al quinto posto: nel derby di classifica coi giallorossi sarà però determinante concludere con almeno una lunghezza in più, visto che nell’arrivo a pari punti la formazione di Mourinho può contare – a parità di vittorie negli scontri diretti – una miglior differenza reti. I blucerchiati non trovano il successo nella capitale, contro la Lazio, dal lontano 2005, ed hanno racimolato appena tre pareggi nelle successive quindici sfide. Estremamente positivo il bilancio dei biancocelesti contro le genovesi, con cui hanno conquistato nove vittorie ed un pareggio nelle ultimi dieci partite, e quello personale di Ciro Immobile, che ha segnato 14 volte contro la Samp ed il Genoa (sue vittime preferite) e punta a raggiungere al dodicesimo posto Batistuta – distante due gol – nella graduatoria dei migliori marcatori all-time della serie A.

Lazio-Sampdoria, le scelte di Sarri

I problemi al polpaccio mettono fuori gioco Pedro, forfait che porterà alla conferma del tridente offensivo formato da Immobile supportato ai lati da Felipe Anderson e Zaccagni. La formazione di partenza non dovrebbe pertanto discostarsi da quella vista nelle ultime uscite: a centrocampo Luis Alberto dovrebbe ritrovare il posto dal 1’ a scapito di Basic, così come Lucas Leiva in vantaggio su Cataldi, al fianco dell’inamovibile Milinkovic-Savic. In difesa, favorito Patric per fare coppia con Acerbi al centro e Luiz Felipe verso una nuova esclusione, al pari di Hysaj sopravanzato nelle gerarchie da Marusic e Lazzari i quali agiranno da esterni bassi. Tra i pali Strakosha.

Lazio- Sampdoria , le scelte di Giampaolo

Il tecnico dei blucerchiati perde Stefano Sensi, alle prese con una piccola lesione all’adduttore della coscia destra evidenziato dagli esami strumentali, ma dovrà probabilmente anche rinunciare ad Ekdal, visibilmente zoppicante nell’ultima seduta di allenamento. Linea mediana che pertanto prevederà Candreva, Thorsby, Rincon – al rientro dalla squalifica – e Vieira al centro con Sabiri in appoggio a Caputo unica punta, con la variante rappresentata dall’utilizzo di Quagliarella nel tandem offensivo ed un centrocampista in meno, con Damsgaard come alternativa anche a gara in corso. Nella difesa a protezione di Audero, unico dubbio a sinistra col ballottaggio tra Augello (favorito) e Murru: a destra agirà Bereszynski, in mezzo Ferrari e Colley.

Lazio- Sampdoria , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sampdoria (4-5-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Rincon, Vieira, Sabiri, Caputo. All. Giampaolo

Lazio- Sampdoria , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Sampdoria sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.