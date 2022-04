Lazio - Sassuolo 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Dimenticato il derby, la Lazio di Sarri torna alla vittoria all'Olimpico: battuto per 2-1 il Sassuolo. Biancocelesti al 5° posto aspettando le partite di Roma e Atalanta.

In avvio parte bene la squadra di Dionisi, pericolosa con Scamacca. Ma a sbloccarla è la Lazio con Lazzari al 17'. Tante le chance dei padroni di casa per raddoppiare e chiudere i conti in anticipo. Prima con Zaccagni, poi con Marusic, Immobile e Felipe Anderson. Il Sassuolo? Solo un palo di Frattesi, prima dell'intervallo.

Nella ripresa Immobile conferma di essere ancora sotto shock per il flop azzurro e sbaglia ancora. Cinico invece Milinkovic-Savic, che trova raddoppio (confermato dal Var). Al 94' accorcia Traoré per il Sassuolo, che perde dopo 6 gare utili di fila.

Il tabellino

MARCATORI: 17' Lazzari, 51' Milinjkovic-Savic (L); 94' Traore (S).

LAZIO FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (85' Basic), Leiva (79' Cataldi), Luis Alberto (92' Akpa-Akpro); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. In panchina: Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, Romero, Cabral, Raul Moro. Allenatore: Maurizio Sarri.

SASSUOLO FORMAZIONE UFFICIALE (4-2-3-1): Consigli; Muldur (74' Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (46' Rogerio); Frattesi (74' Harroui), Henrique; Defrel (84' Oddei), Raspadori, Traore; Scamacca (89' Samele). In panchina: Pegolo, Vitale, Chiriches, Peluso, Ruan Tressoldi, Magnanelli, Ciervo. Allenatore: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Rapuano della sezione di Rimini.

NOTE: AMMONITI: Kyriakopoulos, Frattesi, Harroui (S); Felipe Anderson (L).

