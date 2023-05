Lazio-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il secondo k.o. consecutivo, arrivato a San Siro contro l’Inter che segue il passo falso casalingo con il Torino, ha sortito l’effetto di compattare il gruppo che sgomita per un posto in Champions. Capeggiato sempre dalla Lazio, seconda, ma che ha fatto segnare il rientro dell’Atalanta attualmente settima ma capace di accorciare a -6. Da qui l’esigenza dei biancocelesti di tornare a sorridere all’Olimpico, e fare punti per rintuzzare l’offensiva di chi segue in graduatoria, sebbene l’avversario di turno sia una squadra che ha ultimamente dispensato parecchi dispiaceri a chi risiede nelle zone nobili della classifica. Da fine gennaio in avanti, infatti, il Sassuolo ha obbligato alla resa Milan e Roma – battute a domicilio – più Atalanta e Juventus (superate di misura al Mapei Stadium). I neroverdi stazionano in una posizione di classifica tranquilla, e sono reduci da due battute d’arresto in trasferta contro Verona e Salernitana. Tra i protagonisti più attesi della sfida c’è Ciro Immobile: in campionato il capitano biancoceleste non va a segno davanti ai suoi tifosi dal lontano settembre, e vuole tornare a festeggiare mettendosi alle spalle i ripetuti problemi di carattere fisico.

Lazio-Sassuolo, le scelte di Sarri

Sicura nella fila biancocelesti l’assenza di Cataldi, uscito malconcio dopo uno scontro con Lukaku nel match di San Siro contro l’Inter. La contusione al polpaccio non gli permetterà di scendere in campo, per farne le veci si candidano Vecino e Marcos Antonio, col primo favorito a completare un centrocampo che contemplerà anche Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco, dovrebbe essere nuovamente Pedro a partire dalla panchina, col tridente ancora formato da Felipe Anderson e Zaccagni ai lati e capitan Immobile in mezzo. Tra i non convocati ci sarà anche lo squalificato Romagnoli, rimpiazzato da Patric nel cuore della retroguardia al fianco di Casale, mentre come esterni bassi viaggiano verso la riconferma Hysaj e Marusic col sacrificio di Lazzari. Tra i pali Provedel.

Lazio-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Emiliani senza Lopez e Pinamonti, entrambi fermati dal giudice sportivo. I maggiori dubbi restano però nell’allestimento della retroguardia che proteggerà Consigli: al centro Erlic e Ruan sono in vantaggio su Ferrari, mentre è vivo il duello per le maglie da terzini titolari, con Toljan e Rogerio favoriti rispettivamente su Zortea e Marchizza. A centrocampo si va verso la conferma di Frattesi (il quale però potrebbe anche staffettare con Thorstvedt) e Obiang, mentre la terza casella della mediana sarà occupata da uno tra Matheus Henrique ed Harroui. In avanti, da valutare le condizioni di un Berardi rientrato – con doppietta – nell’ultimo match contro l’Empoli e che pertanto si candida a partire dall’inizio, facendo scivolare in panchina Bajrami. Al centro del tridente più Defrel di Agustin Alvarez, sul versante sinistro si accomoderà Laurentié.

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Patric, Marusic, Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio, Frattesi, Obiang, Harroui, Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Sassuolo, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.