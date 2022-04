Lazio-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio ospita il Sassuolo in un incrocio che non ha recentemente regalato gioie ai biancazzurri. Gli emiliani si sono infatti imposti in tre degli ultimi quattro confronti diretti, ed hanno una particolare predisposizione a fare bene nelle sfide contro squadre che la precedono in classifica, rivelata dalla striscia di sei vittorie e quattro pareggi contro le prime nove della graduatoria. La squadra capitolina è al rientro in campo dopo la sconfitta nel derby, e non resta senza punti in due partite consecutive dallo scorso novembre (sconfitte con Juventus e Napoli). Un successo sarebbe fondamentale per non perdere di vista un quinto posto ora distante due lunghezze, ma anche per ritoccare il bottino personale del tecnico Sarri, il cui bilancio personale contro i neroverdi ha un segno meno, viste le tre vittorie e le cinque sconfitte (una in Serie C ed una in B). All’andata finì 2-1, con la rete di Zaccagni vanificata dall’uno-due a firma Berardi-Raspadori.

Lazio- Sassuolo , le scelte di Sarri

Allarme rientrato per Luiz Felipe. Il centrale italo-brasiliano si è allenato col gruppo e pertanto sembra scongiurato il rischio forfait, mentre improbabile appare l’utilizzo di Radu ancora acciaccato. Davanti a Strakosha si dovrebbero quindi sistemare sugli esterni Lazzari e Marusic (con quest’ultimo pronto a lasciare spazio a Hysaj) ed in mezzo Acerbi e Luiz Felipe con Patric come alternativa. In attacco Pedro è squalificato, largo al tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Leiva favorito su Cataldi, con ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Lazio- Sassuolo , le scelte di Dionisi

A destare preoccupazioni sono le condizioni di Domenico Berardi, rientrato alla base malconcio dagli impegni con la Nazionale. Pronto Defrel se le prove in rifinitura non daranno esito soddisfacente, a completare il reparto offensivo che contempla anche il rientrante Raspadori, Scamacca, e Traoré verso la conferma dal 1’. Cerniera sulla mediana formata da Maxime Lopez e Frattesi, più soluzioni invece nel pacchetto arretrato. Toljan e Rogerio nuovamente a disposizione aprono il ballottaggio sulle corsie laterali dove Muldur e Kyriakopoulos restano favoriti, mentre in mezzo Ayhan è insidiato da Chiriches. In porta Consigli.

Lazio- Sassuolo , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Maxime Lopez, Defrel, Traore, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Lazio- Sassuolo , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Sassuolo sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.