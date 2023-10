Lazio, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

L’uno-due piazzato in Champions League ed in campionato ha sortito l’effetto di scacciare le nubi e riportare il sereno in casa Lazio. Lo squillo di Pedro in pieno recupero nel match del Celtic Park ed il guizzo di Vecino all’Olimpico contro l’Atalanta nei minuti conclusivi hanno...triplicato il bottino nelle due classifiche. E se quella di Serie A non è ancora soddisfacente, vedendo i biancocelesti nel gruppone centrale che sgomita cercando lo scatto per agganciare la zone Europa, quella di coppa vede la formazione di Sarri in testa in compagnia dell’Atletico Madrid (fermato sul pari a Roma anche qui ad una manciata di secondi dal triplice fischio).

La sosta imposta dagli impegni delle nazionali servirà a tirare il fiato, e prendere opportunamente la rincorsa per affrontare gli ultimi tre impegni previsti dal mese di ottobre: trasferte a Reggio Emilia contro il Sassuolo e per la Champions a Rotterdam contro il Feyenoord, quindi ritorno all’Olimpico per sfidare la Fiorentina. Peraltro, in viaggio per l’Europa negli incontri valevoli per le qualificazioni europee ci saranno solo Marusic e Hysaj, convocati rispettivamente dai ct di Montenegro ed Albania, più Vecino che ha risposto alla chiamata dell’Uruguay impegnato in amichevole contro Colombia e Brasile. E’ invece restato a Formello il giapponese Kamada, escluso dalla rosa che affrontare i friendly-match contro Canada e Tunisia.

I giorni che separano la Lazio dalla prima gara post-sosta contro il Sassuolo serviranno, però, a provare a recuperare chi ha accusato problemi fisici, a partire dall’azzurro Provedel. Il portierone biancoceleste non ha potuto aggregarsi al gruppo dell’Italia per un problema all’anca, con cui da tempo convive e ritornato a farsi sentire nell’ultima partita contro l’Atalanta. E’ invece regolarmente a Coverciano Mattia Zaccagni, tra i protagonisti del confronto con i nerazzurri, ma una caviglia toccata duramente e non ancora a posto ha portato alla decisione di non forzare passando la mano nella gara contro Malta. Sono anche in fase di monitoraggio le condizioni di Luis Alberto, che proprio contro gli orobici è stato preventivamente sostituito a causa di un fastidio agli adduttori. Infine c’è sempre un Ciro Immobile fermo ai box: gli ultimi esami diagnostici hanno evidenziato un ematoma alla coscia, pur escludendo lesioni al flessore. Possibile che il capitano venga quindi gestito con oculatezza, lasciando spazio ad un Castellanos che ha ben figurato nel suo esordio dal 1’ realizzando un gol e sfornando un assist.