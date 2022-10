Lazio-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo due convincenti affermazioni in campionato senza subire reti – con Verona e Cremonese – la Lazio prova a calare il tris di gare vinte mantenendo la porta inviolata, cosa che non accade da marzo 2015. A presentarsi all’Olimpico è lo Spezia, che nell’ultimo match prima della sosta ha avuto ragione della Sampdoria, ma è ancora a secco in trasferta (k.o. con Inter, Juventus e Napoli) ed insieme all’Elche, militante nella Liga spagnola, è l’unica squadra a non aver ancora segnato lontano dal pubblico amico in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. I bianconeri ci proveranno contro la seconda miglior retroguardia del torneo, con appena cinque gol subiti, anche per sfatare un tabù: la Lazio è stata infatti – insieme alla Juventus – l’unica formazione capace di battere sempre i liguri nel quattro confronti sin qui andati in scena nel massimo campionato. L’anno scorso nella sfida giocata a Roma finì in goleada (6-1), al ritorno a decidere fu il contestato gol di Acerbi allo scadere, che fissò il punteggio sul 4-3 finale per gli ospiti.

Lazio-Spezia , le scelte di Sarri

La ripresa del campionato dopo lo sosta dovrebbe portare il tecnico biancoceleste a varare un undici simile a quello visto nel corso del mese di settembre, compatibilmente con le problematiche fisiche di alcuni giocatori. A guidare il tridente offensivo dovrebbe regolarmente esserci capitan Immobile, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni in vantaggio per una maglia dal 1’ su Pedro. Cataldi playmaker di centrocampo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto: lo spagnolo dovrebbe vincere il ballottaggio con Vecino (più attardato Basic). In difesa il recupero di Lazzari farà scivolare in panchina Hysaj, Marusic sarà l’altro esterno basso, mentre con Casale ai box la coppia centrale sarà ancora Romagnoli-Patric. Tra i pali, conferma per Provedel.

Lazio-Spezia , le scelte di Gotti

Numero di convocati risicato per l’allenatore dei liguri: oltre ad Amian e Reca, hanno lavorato a parte Sala e Kovalenko, solo terapie per Hristov, mentre fa il suo rientro tra gli abili ed arruolati Verde, il quale – al pari di Strelec - potrebbe essere impiegato per uno scampolo di partita. Con la conferma del 3-5-2, davanti a Drogowski si sistemerebbero Ampadu, Kiwior e Nikolau, presidio delle fasce affidato a Bastoni sulla corsia mancina e ad Holm sul versante opposto, mentre nel cuore della mediana troverebbero spazio Bourabia, Agudelo ed Ellertson, in vantaggio su un Ekdal finora utilizzato solo a gara in corso ed ancora alla ricerca del primo gettone stagionale da titolare. Meno dubbio sul tandem offensivo, che sarà formato da Gyasi e Nzola.

Lazio-Spezia , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Spezia (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Kiwior, Nikolaou, Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni, Gyasi, Nzola. All. Gotti

L a zio-Spezia , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Spezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.