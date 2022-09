Lazio, verso lo Spezia: primo impegno del tour de force autunnale

Un mese e mezzo importante, particolarmente significativo nel cammino stagionale della Lazio. Sei settimane, dodici partite che si configurano come severo banco di prova, prima di cadere nel letargo agonistico imposto ai vari campionati dai Mondiali di Qatar 2022. L’inizio, in concomitanza con la ripresa dopo la parentesi delle nazionali, è più...morbido rispetto a quello di alcune dirette concorrenti, sebbene sia imperdonabile l’errore di sottovalutare lo Spezia ancora a caccia del primo punto in trasferta. Poi però l’asticella si alza: doppio confronto con lo Sturm Graz in Europa League e le trasferte a Firenze e Bergamo con l’Atalanta, poi da fine ottobre i return-match con Midtjylland e Feyenoord per la rassegna continentale, più il derby con la Roma e la chiusura allo Stadium con la Juventus, ultimo impegno prima dell’arrivederci al 2023.

Sarri, tecnico laziale, sa che per approcciare al meglio al tour de force autunnale, avrà bisogno della rosa a completa disposizione. E sotto questo aspetto, arrivano rassicurazioni importanti, autentici sospiri di sollievo legati alle condizioni di alcuni acciaccati, ferma restando invece l’indisponibilità di Casale fermato da un fastidio all’adduttore della coscia sinistra. In primis, crescono le quotazioni di Ciro Immobile, tornato a lavorare in gruppo dopo il forfait in maglia azzurra e pertanto in pole per guidare l’attacco nella partita contro i liguri. News incoraggianti anche per Cataldi, uscito malconcio dalla partita disputata nella seduta di giovedì per una botta al ginocchio: il centrocampista ha svolto regolarmente l’allenamento e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Ed anche Lazzari si candida ad un posto da titolare, superate le noie fisiche degli ultimi giorni.

Questo lungo ed intenso cammino si apre con la gara contro lo Spezia. Il lunch match di domenica è anche il quarto confronto in carriera tra Sarri e Gotti, tecnico dei bianconeri che ha collaborato con Sarri nel suo periodo inglese. Hanno alzato insieme l’Europa League (tre primavere fa), diedero vita ad un pirotecnico 4-4 in occasione dell’ultimo incrocio, ed ora si affrontano di nuovo condividendo la necessità di non sbagliare: i padroni di casa devono confermare la vocazione casalinga (cinque gare, quattro vittorie e una sconfitta con il Napoli), gli ospiti si devono sbloccare lontano dal pubblico di casa. E per la Lazio, partire con il piede giusto in questo ciclo di ferro, è un esigenza irrinunciabile.