Spietata in trasferta e impenetrabile in difesa: la Lazio "vede" la Champions

Un’altra vittoria esterna ed un altro clean sheet. E’ con la continuità di rendimento lontano dall’Olimpico, e con la solidità della difesa – divenuta in questo inizio di aprile la meno battuta di tutta la serie A – che la Lazio ha scalato la classifica fino a consolidare la seconda posizione in campionato. Il blitz di Monza ha portato a 28 il numero dei punti conquistati in trasferta: gli stessi messi in cassaforte la scorsa stagione in diciannove partite, mentre al momento gli incontri sono 14, con l’ultimo passo falso esterno che risale addirittura alla ripresa del campionato dopo la pausa mondiale, in quel di Lecce. Ed a nobilitare ulteriormente tale percorso, c’è anche la statistica sui gol: 21 fatti, appena 7 quelli subiti. La difesa biancoceleste è diventata così la seconda meno battuta dei cinque principali campionati continentali, dopo quella del Barcellona che nella Liga ha raccolto il pallone in fondo al sacco appena nove volte, inseguendo però i biancocelesti nella graduatoria delle partite in trasferta concluse senza subire reti, capeggiata a quota dieci dalla squadra di Sarri.

Una quadratura difensiva lungamente cercata lo scorso anno, che ha invece preso forma già nelle prime partite stagionali. E tra i segreti di tale impenetrabilità c’è anche l’affidabilità offerta da un Ivan Provedel giunto nella capitale senza squilli di tromba, ma in grado passo dopo passo di sistemarsi tra i pali della porta biancoceleste infondendo sicurezza a tutto il reparto restando in maniera costante su elevati standard di rendimento. Lo dico, d’altronde, i numeri: i 17 clean sheet in Serie A costituiscono il record per un portiere della Lazio nel massimo campionato. Statistica che può essere ritoccata considerando che mancano ancora dieci partite prima della conclusione della stagione: nel mirino le 21 gare senza subire gol in Serie A di Cudicini, Sebastiano Rossi, Buffon e De Sanctis, ma anche le 20 di Martina, in testa alla graduatoria del club capitolino, che ci riuscì nel campionato cadetto 1987/88. In più, Provedel potrebbe anche ritoccare i minuti di imbattibilità, che al momento sono 565, a 56 dal suo primato personale che lo ha collocato sul gradino più basso del podio nella storia della Lazio (dietro a Marchegiani, a quota 745 ed Orsi a 733 ma in Serie B).

Ora, la formazione di Sarri è attesa nel turno pre-pasquale da un test probante, essenziale per restare saldamente in orbita Champions visto che sabato sera all’Olimpico si presenterà la Juventus, in quello che sarà il primo scontro verità nell’arco di un mese. Sarà quindi la volta – a cavallo tra le fine di aprile e l’inizio di maggio, del doppio confronto a San Siro contro le milanesi: snodi fondamentali nel cammino che i biancocelesti stanno intraprendendo per tornare nel palcoscenico continentale più importante.