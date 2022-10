Lazio-Sturm Graz, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In una Pool F di Europa League che appare tutt’ora indecifrabile dopo 270’ di incontri (le formazioni sono ordinate in classifica dalla differenza reti, vista la parità a quota 4 punti), la Lazio prova ad allungare nella sfida all’Olimpico contro lo Sturm, return-match della sfida di giovedì scorso pareggiata 0-0 in Austria. Imbattuta da sei partite davanti al pubblico di casa nella competizione, la formazione biancoceleste è attesa dal primo dei due match casalinghi previsti dal calendario – il prossimo sarà giovedì 27 contro il Midtjylland – determinanti in ottica primo posto, che la squadra di mister Sarri vuole raggiungere per evitare il rischio dello spareggio con una "retrocessa" dalla Champions, che nella precedente edizione costò l’eliminazione dall’Europa. A soffiare forte nelle vele è il vento di un campionato che vede la Lazio sul gradino più basso del podio con il secondo miglior attacco (ad una rete dal Napoli) e la miglior difesa a pari merito con l’Atalanta, statistica di assoluto pregio divenuta tale con il poker di vittorie consecutive in Serie A: 4-0 a Cremonese, Spezia e Fiorentina e 2-0 al Verona. Anche lo Sturm è in serie positiva nella Bundesliga austriaca, dove è imbattuto da metà agosto e ha inanellato quattro centri filati incassando una sola rete, figurando al secondo posto a due punti dalla capolista Salisburgo.

Lazio-Sturm Graz , le scelte di Sarri

L’allenatore biancoceleste potrebbe apportare delle modifiche all’undici visto all’opera al “Franchi”. In difesa crescono le quotazioni di Gila al posto di Patric, che si affiancherebbe ad un Romagnoli nuovamente titolare in attesa che Casale torni al top della condizione, mentre sulla fasce Hysaj dovrebbe rilevare Marusic – fresco di rinnovo – che non sembra comunque aver avuto conseguenze particolare dopo il brutto scontro con Nico Gonzalez nel match di Firenze. A centrocampo in regia si rivedrà Cataldi, con Luis Alberto e Milinkovic Savic ai lati: Basic resta comunque in corsa per una maglia dal 1’, probabile turno di riposo per Vecino. In avanti, la certezza Immobile e Pedro, con Zaccagni favorito su Felipe Anderson per completare il tridente.

Lazio-Sturm Graz , le scelte di I lzer

La squadra austriaca che scenderà in campo all’Olimpico non dovrebbe differire troppo dal quella vista all’opera nella sfida di andata della settimana scorsa. Con una novità importante, però, rappresentata dal rientro del nigeriano Emegha, tornato titolare in campionato in coppia con Sarkaria, ed in ballottaggio col tandem Boving-Ajeti utilizzato da Ilzer nello 0-0 di giovedì scorso. A centrocampo si posizioneranno Stankovic, Hierlander e Prass, con la possibile alternativa rappresentata dal nazionale georgiano Kiteishvili (ormai pienamente recuperato dopo i problemi al tendine d’achille), oltre a Ljubic sempre subentrato nelle precedenti uscite di Europa League. In difesa, a protezione di Siebenhandl, giocherà la coppia centrale composta da Wuthrich e Affengruber – ma è plausibile l’opzione Borkovic – mentre come esterni bassi agiranno Gazibegovic e Dante, quest’ultimo insidiato da Schnegg autore della rete decisiva domenica, nel match di Bundesliga vinto dallo Sturm 2-1 contro il WSG Tirol.

Lazio-Sturm Graz , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Emegha. All. Ilzer

Lazio-Sturm Graz , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Sturm Graz, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.