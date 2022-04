Lazio-Torino 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio pareggia nel recupero per uno a uno contro il Torino. All’Olimpico la squadra di Sarri gioca una brutta partita anche per merito di un Torino ben organizzato che difende bene, gestisce il pallone con lucidità e passa in vantaggio con Pellegri (terzo gol in due partite alla Lazio). I biancocelesti non riescono mai a mettere la retroguardia granata in difficoltà a causa di un possesso palla sterile, orizzontale e con i fantasisti in serata no. Il pareggio arriva in pieno recupero grazie al solito Immobile. Ennesimo passo indietro per i biancocelesti dopo una grande prestazione col Genoa di una settimana fa.

La cronaca

Al 29esimo arriva la prima occasione della partita ed è del Torino. Su corner Bremer colpisce il palo e sulla ribattuta Ricci chiama all’intervento Strakosha che devia in angolo. Al 34esimo ancora granata pericolosi. Su un cross rasoterra di Aina, Belotti manca l’intervento ma il pallone arriva a Brekalo che da posizione angolata non trova la porta. Al minuto 39 il primo squillo della Lazio porta la firma di Milinkovic. Il serbo in spaccata, su cross da punizione di Luis Alberto, trova la deviazione verso la porta di Berisha, ma il portiere albanese è attento e respinge. Al 49esimo grandissima occasione Torino sempre su corner. Stavolta Izzo colpisce a botta sicura ma Felipe Anderson sulla linea salva la Lazio. Al 56esimo il Toro sblocca la partita. I granata trovano la rete sugli sviluppi di angolo grazie al colpo di testa di Pellegri. La reazione biancoceleste è un tiro dalla distanza debole e centrale di Marusic al minuto 72. Al 76esimo Lazio vicina al pareggio con un colpo di testa di Milinkovic disinnescato da Berisha. Nel recupero la Lazio trova il gol del pareggio con Immobile che di testa spedisce in rete un bel traversone di Milinkovic. Al 93esimo Cataldi col sinistro sfiora il clamoroso sorpasso ma il pallone esce largo di poco.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 6,5, Patric 6 (dal 43’ Luiz Felipe 6), Acerbi 5, Marusic 6; Leiva 5,5 (dal 69’ Cataldi 6), Luis Alberto 5 (dal 69’ Basic 5,5), Milinkovic-Savic 6,5; Zaccagni 5, Immobile 7, Felipe Anderson 5,5 (dall’85’ Romero s.v.). All.: Sarri 5.

Torino (3-4-2-1): Berisha 5,5; Izzo 6 (dal 51’ Zima 5,5), Bremer 5, Rodriguez 7; Vojvoda 6, Lukic 6,5, Ricci 6, Aina 6 (dal 74’ Singo 5); Brekalo 6,5, Pobega 6,5 (dall’87’ Buongiorno s.v.); Belotti 5,5 (dal 46’ Pellegri 7). All.: Paro 6,5 (vice).

Marcatori: 92' Immobile (L); 56’ Pellegri (T)

Ammoniti: Immobile (L); Pellegri (T)

Arbitro: Prontera.

Lazio - Torino 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Torino 1-1 giocata sabato 16 aprile sono disponibili su Sky Sport