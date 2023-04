Lazio-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con quattro vittorie consecutive ed una serie di otto risultati utili filati, la Lazio è chiamata a difendere un secondo posto a cui la Juventus, dopo l’annullamento della penalizzazione di quindici punti inferta dalla giustizia sportiva, si è parecchio avvicinata. I biancocelesti restano la squadra più in forma del torneo, dati alla mano, nonché la seconda squadra per numero di clean sheet in campionato – dietro al solo Barcellona – nei primi cinque tornei continentali, e proveranno a sfatare il tabù Torino, visto che dall’inizio della gestione Sarri contro i granata – così come contro l’Udinese – i biancocelesti non sono riusciti a vincere nessuna delle quattro partite disputate. Il Toro, appena due punti nelle ultime quattro uscite (pareggi con Sassuolo e Salernitana, k.o. con Napoli e Roma), dal canto suo non ha particolari esigenze legate alla classifica, ed all’Olimpico contro la Lazio vanta una tradizione nel complesso favorevole: in 67 incontri, i granata hanno vinto 11 volte e portato a casa un punto in 33 occasioni.

Lazio-Torino, le scelte di Sarri

Restano in linea di massima due dubbi nella formazione che affronterà i granata. Il primo è legato al sostituto di Cataldi appiedato dal giudice sportivo: i problemi al ginocchio di Vecino potrebbero infatti rallentare la corsa ad una maglia da titolare dell’uruguaiano, il quale potrebbe pertanto lasciare spazio a Marcos Antonio che sarebbe supportato ai lati da Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il secondo è al centro della difesa, con Casale che dovrebbe riprendere il suo posto al fianco di Romagnoli dopo il forfait a La Spezia causa gastroenterite, mentre come esterni bassi dovrebbero essere Marusic ed Hysaj a partire dal 1’. Meno dubbi in porta, dove ci sarà Provedel, ed in attacco, col tridente “light” formato da Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Lazio-Torino, le scelte di Juric

L’allenatore della squadra piemontese scioglierà solo alla fine le riserve sull’undici iniziale, in considerazione dei molteplici ballottaggi. A partire dalla difesa che proteggerà Milinkovic-Savic, formata da Gravillon e Schuurs con il probabile utilizzo di Buongiorno come braccetto di sinistra, il quale verrebbe però sacrificato lasciando il posto a Rodriguez se a quest’ultimo venisse preferito Vojvoda come cursore a tutta fascia sulla sinistra. Duello anche sul versante opposto tra Lazaro e Singo, così come nel cuore della mediana dove accanto a Ilic potrebbe rientrare Ricci, ma anche Vlasic e Linetty sono contemplati per una maglia da titolare. In avanti, dovrebbero esserci Miranchuk e Radonjic tra le linee a supportare Sanabria, con Karamoh arma da sfruttare in corso d’opera.

Lazio-Torino, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez, Miranchuk, Radonjic, Sanabria. All. Juric

Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Torino, in programma sabato 22 aprile alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.