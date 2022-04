Lazio-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il secondo miglior attacco del girone di ritorno contro la terza miglior difesa nei match esterni di Serie A. E’ nel confronto tra l’efficienza offensiva biancoceleste e la compattezza della retroguardia granata uno dei temi del Lazio-Torino proposto dal calendario per la vigilia di Pasqua. All’appuntamento i padroni di casa si presentano con quattro affermazioni centrate dall’inizio di marzo (Cagliari, Venezia, Sassuolo e Genoa) ed un unico passo falso fatto nel derby capitolino di ritorno. Più tortuoso il cammino di avvicinamento del Toro, che nelle ultime dieci uscite ha vinto una sola volta (1-0 con la Salernitana), collezionando otto punti sui trenta disponibili: in questo parziale i piemontesi non hanno, inoltre, mai segnato più di un gol nel singolo match e l’ultima partita con almeno due reti risale addirittura al 15 gennaio contro la Sampdoria. Ben diverso è anche l’interesse di classifica che fa da contorno al match: biancocelesti che vedono l’Europa League – quinto posto di proprietà della Roma avanti di due lunghezze – e granata tranquilli, ben lontani dalla bagarre della lotta salvezza ma anche dalla volata per conquistare uno slot europeo.

Lazio- Torin o, le scelte di Sarri

Non dovrebbero esserci sostanziali novità nell’undici di partenza che affronterà il Torino, con l’unico dubbio costituito da Luiz Felipe che potrebbe prendere nuovamente posto al centro della linea difensiva, affiancando Acerbi e facendo scalare Patric in panchina. Il tridente d’attacco sarà formato da Immobile con Felipe Anderson (unico giocatore di movimento sempre presente in tutte le gare stagionali, come titolare o da subentrato) e Zaccagni esterni offensivi: Pedro, alle prese con un affaticamento muscolare, partirà dalla panchina. In mediana vanno verso la riconferma Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Terzini Lazzari e Marusic, in netto vantaggio su Hysaj. Tra i pali Strakosha.

Lazio- Torin o, le scelte di Juric

Nell’ultima conferenza stampa l’allenatore granata ha sciolto le riserve relative al centrocampo, con Vojvoda preferito dal 1’ ad Ansaldi sul binario sinistro e Ricci che affiancherà Lukic sostituendo Mandragora nuovamente disponibile dalla prossima settimana, mentre sulla destra Singo agirà a tutta fascia. In avanti il “Gallo” Belotti riceverà il supporto di Brekalo e Pobega (con Pjaca come alternativa) schierati tra la linee. Più dubbi sul pacchetto arretrato, a partire dalla porta dove dovrebbe essere confermato Berisha a scapito di Milinkovic-Savic. Al centro della retroguardia il totem Bremer, come braccetti Izzo e Rodriguez sembrano favoriti rispettivamente su Zima e Buongiorno. Probabili convocazioni anche per Sanabria e Zaza, Djidji resta fermo ai box.

Lazio- Torin o, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Berisha, Izzo, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda, Pobega, Brekalo, Belotti. All. Juric

Lazio- Torin o, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Torino sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.