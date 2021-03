Serie A, Lazio-Torino: nessun rinvio, ma la partita non si giocherà

Non si giocherà Lazio-Torino, gara in programma questo martedì 2 marzo e valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I granata, alle prese con numerosi casi Covid all'interno del gruppo squadra, non sono infatti partiti per Roma, rispettando così la quarantena disposta dall'Asl, che scadrà alla mezzanotte di oggi. I biancocelesti, invece, si stanno preparando come se il match dovesse essere regolarmente disputato, con la formazione di Simone Inzaghi che si recherà all'Olimpico dove effettuerà anche il riscaldamento pre-gara, attendendo poi per quarantacinque minuti, come da regolamento, gli avversari.

Lazio-Torino non si gioca: cosa succede adesso

La partita, infatti, non è stata al momento rinviata dalla Lega (ma proprio in queste ore è stato convocato un Consiglio urgente), così come accaduto lo scorso 4 ottobre per Juventus-Napoli, quando gli azzurri furono bloccati dall'Asl di competenza in seguito alle positività al Covid di Elmas e Zielinski. Allora, inizialmente, venne decretato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, decisione poi ribaltata dal collegio di garanzia, che ha stabilito che il match venga recuperato. Analogo iter sarà probabilmente seguito anche per quanto riguarda Lazio-Torino, con il procedimento che, considerato proprio il precedente di Juventus-Napoli, dovrebbe essere però caratterizzato da tempi decisamente più rapidi.