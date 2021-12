Lazio - Udinese 4-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Rocambolesco pareggio per 4 a 4 fra Lazio e Udinese. La Lazio inizia malissimo la partita, soffre la fisicità dei bianconeri, arriva sempre in ritardo sulle seconde palle e non trova le sue consuete trame di gioco. La squadra di Sarri però riesce a trovare il sorpasso, con la forza di volontà e carattere. Ma i biancocelesti invece di chiudere la partita, di mantenere il pallone commettono l’ingenuità di regalare il possesso all’Udinese e diversi calcio piazzati. Del possesso palla di Sarri non se ne vede l’ombra, e la partita non va in cassaforte. Sull’ultima punizione della partita nasce il gol del pareggio nel finale.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Reina 6; Lazzari 5, Patric 4,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Cataldi 5,5 (dal 78’ Zaccagni 5), Milinkovic 7, Luis Alberto 5,5 (dal 64’ Basic 6,5); Felipe Anderson 5,5 (dal 59’ Radu 6,5), Pedro 7, Immobile 7. All.: Sarri 6.

Udinese (4-4-2): Silvestri 6; Perez 5,5, Becao 5,5 (dal 75’ Nuytinck 5), Samir 6,5 (dall’81’ Forestieri s.v.), Udogie 6; Molina 5, Walace 5, Jajalo 6,5 (dal 63’ Arslan 6,5), Deulofeu 7 (dal 76’ Soppy 6); Success 7 (dal 63’ Pussetto 5,5), Beto 8. All.: Gotti 6,5.

Marcatori: 34’ Immobile (L), 51’ Pedro (L), 56’ Milinkovic-Savic (L), 79’ Acerbi (L); 17’, 32’ Beto (U), 44’ Molina (U), 99’ Arslan (U), Walace (U).

Ammoniti: Immobile (L).

Espulsi: Patric (L); Molina (U), Becao (U), Udogie (U), Soppy (U).

Arbitro: Piccinini.

Lazio - Udinese 4-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Udinese 4-4 giocata giovedì 2 dicembre sono disponibili su Sky Sport