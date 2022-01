Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Arriva per la Lazio il momento dell’esordio in Coppa Italia: il primo match dei biancocelesti nella competizione che mette in palio la coccarda tricolore vedrà l’undici di mister Sarri impegnato all’Olimpico contro l’Udinese, scontro valevole per gli ottavi di finale, con il Milan ad attendere la vincitrice nei quarti in virtù del 3-1 rifilato al Genoa. Secondo confronto stagionale tra i capitolini ed i friulani: in campionato la sfida dello scorso 2 dicembre si è conclusa con un pirotecnico 4-4 (reti di Immobile, Pedro, Milinkovic Savic e Acerbi per i padroni di casa, di Beto - doppietta - Molina e Arslan per i bianconeri. Bilancio complessivo favorevole ai biancocelesti: 45 vittorie per la Lazio e 27 per l’Udinese nei 96 precedenti (contando anche le quattro del campionato cadetto), sette dei quali nella Coppa Nazionale con 4 vittorie della Lazio contro le due dell’Udinese e 1 pareggio. I friulani, all’Olimpico, disputeranno la terza partita nel torneo, dopo le affermazioni ottenute alla Dacia Arena nei trentaduesimi e nei sedicesimi contro l’Ascoli - battuto 3-1 - e contro il Crotone superato con un netto 4-0 firmato da De Maio, Success e la doppietta di Pussetto.

Lazio-Udinese, le scelte di Sarri

L’impegno di Coppa potrebbe dare modo al tecnico dei biancocelesti di operare un leggero turn-over, sebbene nell’elenco degli indisponibili figurino già Acerbi (lesione al flessore sinistro), Akpa Akpro (sta recuperando dal Covid), più André Anderson, Radu e Basic, ultimamente assenti nelle sedute col gruppo. Tra i pali potrebbe quindi rivedersi Reina, in difesa chance per Lazzari a destra (con uno tra Hysaj e Marusic sul versante opposto) mentre al centro spazio a Luiz Felipe e Patric con Vavro – visto all’opera contro la Salernitana – come alternativa. A centrocampo spazio a Leiva, ma c’è l’eventualità di un turno di riposo concesso più a Milinkovic Savic che non a Luis Alberto, che prevederebbe così l’utilizzo contemporaneo in mediana di Cataldi. In attacco, out Pedro (si attendono gli esami strumentali per capire l’entità del problema), si va verso la conferma del tridente composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, con Moro e Romero pronti a ritagliarsi minutaggio.

Lazio-Udinese, le scelte di Cioffi

L’allenatore verso la conferma del modulo. In porta si spera di recuperare Silvestri, ma in caso contrario spazio ancora a Padelli. Becao rientra dalla squalifica, e potrebbe ritrovare il posto nel pacchetto arretrato insieme a Perez e Nuytinck, ma Cioffi potrebbe anche puntare su Zeegelaar oppure concedere una chance alla new entry Benkovic, arrivato dalla Premier. A centrocampo conferme per Soppy e Udogie sui binari laterali, possibile turn-over in mezzo con Jajalo dal 1’ insieme a due tra Walace, Makengo e Arslan. Cambi in vista anche sul fronte offensivo: Pussetto e Success potrebbero far rifiatare Deulofeu e Beto.

Lazio-Udinese , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Udinese (3-5-2): Padelli, Perez, Nuytinck, Becao, Soppy, Arslan, Walace, Jajalo, Udogie, Pussetto, Success. All. Cioffi

Lazio-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Udinese sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Italia 1 a partire dalle 17,30. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone).La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani, affiancato da Andrea Agostinelli nel ruolo di commentatore tecnico.