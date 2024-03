Lazio-Udinese, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il “Monday night” di Serie A mette di fronte la squadra che ha ottenuto più pareggi in campionato (ben 15) contro quella di casa che – dopo l’Inter – ne ha ottenuti di meno. Ma Lazio-Udinese è soprattutto una sfida dove mettere in cassaforte l’intera posta in palio è di importanza vitale per entrambe le squadre: i biancocelesti devono provare a mettersi alle spalle un momento delicatissimo, con tre sconfitte nelle ultime quattro uscite di campionato – che hanno allontanato parecchio le posizioni “europee” della classifica – e l’eliminazione dalla Champions per mano del Bayern. Gli ospiti dal canto loro, in una situazione di classifica piuttosto precaria, dovranno provare a sfruttare le difficoltà attuali della formazione di Sarri, puntando ad un blitz prestigioso come quello piazzato il mese scorso a Torino contro la Juventus (che ha rappresentato appena la terza vittoria in ventisette turni di campionato). E anche invertire una tendenza particolarmente negativa, visto che l’Udinese ha vinto solo una delle ultime 18 sfide di Serie A contro la Lazio (3-1 allo stadio Olimpico il 29 novembre 2020, con le reti di Arslan, Pussetto e Forestieri) pareggiandone cinque e perdendone ben dodici.

Lazio-Udinese, le scelte di Sarri

Il tecnico dei biancocelesti costretto a rinunciare a diverse pedine: Guendouzi, Pellegrini e Marusic sono stati fermati dal giudice sportivo, Patric e Rovella sono ancora in infermeria mentre Immobile ha un ginocchio dolorante come conseguenza della botta subita nel match di Champions contro il Bayern. Scelte pertanto piuttosto limitate per l’undici iniziale che prevederà Provedel in porta, schermato da una difesa a quattro con Lazzari ed Hysaj esterni bassi e la coppia composta da Romagnoli e Gila in mezzo. A centrocampo Cataldi play con ai fianchi Vecino e Luis Alberto, mentre in avanti l’eventuale forfait del capitano lancerebbe Castellanos dal primo minuto a guidare il tridente, con Felipe Anderson e Zaccagni (insidiato da Isaksen) come attaccanti esterni.

Lazio-Udinese, le scelte di Cioffi

Friulani privi degli squalificati Ebosele e Walace, e con il dubbio Pereyra che potrebbe essere della partita ma solo in corso d’opera. I bianconeri dovrebbero pertanto schierarsi all’Olimpico con Okoye tra i pali, dietro ad un pacchetto arretrato formato da Joao Ferreira, Giannetti e Perez, con le alternative Kristensen e Bijol il quale però tornato a disposizione e che non verrà presumibilmente rischiato dal 1’. A centrocampo Ehizibue verrà impiegato sul binario destro (dove però potrebbe agire Pereyra se le condizioni fisiche glielo permetteranno), ballottaggio tra Kamara e Zemura sulla corsia mancina, mentre in mezzo viaggiano verso una maglia da titolari Lovric e Samardzic, con Zarrata a contendere a Payero l’ultimo posto nel cuore della mediana. In avanti, conferma per il tandem formato da Thauvin e Lucca.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj, Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Joao Ferreira, Giannetti, Perez, Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara, Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Lazio-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Udinese, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.