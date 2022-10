Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si gioca all’Olimpico il match di cartello della decima di serie A. Di fronte una Lazio imbattuta nell’ultimo mese tra campionato (tre vittorie) e coppa (due pareggi contro lo Sturm Graz) e l’Udinese rivelazione della stagione, che dopo la sconfitta nel debutto in campionato a San Siro col Milan ha inanellato otto risultati utili, mettendo in cassaforte ben venti punti, buoni per gravitare nella zona Champions della graduatoria. I biancocelesti sono chiamati a confermare uno "storico" positivo: hanno infatti perso soltanto una delle ultime 15 sfide nel massimo campionato contro l'Udinese (1-3 il 29 novembre 2020), collezionando dieci successi e quattro pari. Per la Lazio c’è anche la possibilità di eguagliare il record di cinque clean sheet consecutivi detenuto da Delio Rossi e risalente a quindici anni fa, e centrare per la prima volta nella sua storia un pokerissimo di affermazioni senza subire reti. Quello con i bianconeri di Sottil sarà anche il primo di tre confronti chiave: il calendario proporrà infatti a seguire la trasferta di Bergamo e soprattutto il match casalingo di Europa League contro il Midtjylland, essenziale in chiave classifica visto che nella Pool F le quattro formazioni, a 180’ dalla conclusione della prima fase, sono appaiate a quota 5 punti.

Lazio-Udinese, le scelte di Sarri

Il tecnico biancoceleste ripartirà dalla difesa titolare, con il rientro di Romagnoli e Marusic (tenuti a riposo giovedì) che completeranno la retroguardia con Lazzari e Patric, il quale ha recuperato dalla contusione al ginocchio patita nella sfida contro gli austriaci. A centrocampo si rivedrà Milinkovic-Savic, con Cataldi e Vecino che hanno “staffettato” nel match di Europa League, e dovrebbero spingere in panchina Luis Alberto e Basic, impiegati dal 1’ contro lo Sturm Graz. Avanti largo al tridente con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni, ma reclama spazio Pedro, grande protagonista nel 2-2 di coppa dell’Olimpico. In porta, straordinari per un affaticato Provedel: Maximiano è alle prese con una borsite all’anca che rende problematico il suo rilancio tra i pali.

Lazio-Udinese, le scelte di Sottil

L’allenatore dei friulani spera di avere nuovamente disponibile Becao. Il centrale brasiliano, corteggiato dalla Premier League, è rimasto fuori nel match contro l’Atalanta per un affaticamento: pronto il piano B con Ebosse braccetto di destra a completare la difesa a protezione di Silvestri, che contemplerà anche Bijol e Perez. Abbondanza a centrocampo, con a tutta fascia Pereyra a destra e Udogie a sinistra, Walace nel cuore della mediana – uscito illeso in settimana da un brutto incidente stradale – e due opzioni come interni: la coppia Lovric-Makengo, oppure il tandem “Made in Germany” composto da Arslan e Samardzic, gettati nella mischia a gara in corso nelle ultime tre uscite ma pronti per essere sfruttati dal 1’. Davanti, largo a Beto e Deulofeu con Success spendibile dalla panchina.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel. Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Beto, Deulofeu. All. Sottil

Lazio-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Udinese sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.