Lazio-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo i due capitomboli con Juventus e Napoli, la Lazio cerca il ritorno al gol ed al successo nella sfida dell’Olimpico contro l’Udinese, provando contestualmente a blindare una porta già violata 25 volte nelle prime quattordici partite di serie A (mai così male dal lontano campionato 1985/86). Positivo il bilancio dei recenti scontri diretti: i biancocelesti hanno vinto dieci delle ultime tredici sfide in Serie A contro i bianconeri, perdendone solo una – risalente al match nella capitale giocato il 29 novembre 2020, finito 3-1 per gli ospiti - e mantenendo dieci volte la porta inviolata. Delicata la situazione dei friulani, guidati da un Gotti sulla graticola: appena una vittoria – meglio solo del Genoa a quota zero – nelle undici uscite precedenti a questa sfida, l’ultima affermazione esterna risale a quasi tre mesi fa, sul campo dello Spezia.

Lazio-Udinese, le scelte di Sarri

Pedro sembra aver superato la botta al ginocchio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo contro il Napoli. E’ comunque possibile che uno tra lo spagnolo e Felipe Anderson venga tenuto a riposo per lasciare spazio a Zaccagni nel tridente offensivo insieme ad Immobile. In difesa Luiz Felipe – appiedato dal giudice sportivo – verrà sostituito da Patric il quale farà coppia con Acerbi in mezzo, sulla sinistra Hysaj e sulla destra probabile conferma per Lazzari: Marusic, rientrato a Roma sabato, non si è infatti ancora riunito al gruppo dopo i tanti giorni di inattività causa Covid e dovrebbe pertanto partire dalla panchina. Nella linea mediana Leiva favorito su Cataldi, Basic in pole per partire dal 1’ al posto di uno tra Milinkovic Savic e Luis Alberto. Possibile novità tra i pali: Strakosha, titolare inamovibile in Coppa, potrebbe infatti rilevare Reina.

Lazio -Udinese, le scelte di Gotti

Il tecnico dei friulani perde Pereyra a causa di una sublussazione alla spalla. Doppia opzione per sostituirlo: Pussetto sulla trequarti con Deulofeu ad innescare Beto come vertice offensivo ed il relativo sacrificio di uno tra Arslan e Makengo, oppure l’utilizzo di entrambi insieme a Walace in un centrocampo con tre interni e la coppia Molina-Udogie a scorrazzare sui binari laterali in 3-5-1-1 che vedrebbe così Pussetto partire dalla panchina. Certo il ricorso alla difesa a tre con Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri, meno probabile l’utilizzo dall’inizio di Soppy sulla corsia destra e di Samardzic tra le linee.

Lazio -Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina, Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Basic, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu, Beto. All. Gotti

Lazio-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Udinese sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.