Lazio - Venezia 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio batte il Venezia per 1 a 0 grazie alla rete del solito Ciro Immobile, miglior marcatore della storia in Serie A con la maglia biancoceleste. Nella serata in ricordo dello storico capitano laziale Pino Wilson, la squadra di Sarri controlla la partita già dalle prime battute ma pecca di precisione in zona tiro. Il gol della vittoria arriva ad inizio ripresa su calcio di rigore. La Lazio dopo la rete entra in modalità gestione e non rischia nulla. Questa vittoria permette ai biancocelesti di superare in classifica Atalanta e Roma proprio alla vigilia del Derby. Proprio nella stracittadina di domenica sarà assente per squalifica Zaccagni, ingenuo nel prendersi l’ammonizione per simulazione.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Patric 6 (dal 78’ Lazzari s.v.), Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Leiva 7, Milinkovic-Savic 6,5, Luis Alberto 6 (dall’84’ Basic s.v.); Zaccagni 6 (dal 71’ Pedro 6), Immobile 7, Felipe Anderson 6. All.: Sarri 7.

Venezia (4-3-2-1): Maenpaa 6; Mateju 5 (dal 46’ Ebuehi 5,5), Caldara 6,5, Modolo 6,5, Haps 6,5; Crnigoj 4,5 (dal 64’ Kiyine 6), Ampadu 5,5, Fiordilino 6 (dall’88 Sigurdsson s.v.); Busio 5,5 (dal 79’ Nani s.v.), Okereke 6; Nsame 5 (dal 64’ Henry 6). All.: Bertolini 5 (vice).

Marcatori: 58’ rig. Immobile (L).

Ammoniti: Zaccagni (L); Mateju (V), Crnigoj (V).

Arbitro: Manganiello.

Lazio - Venezia 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Venezia 1-0 giocata lunedì 14 marzo sono disponibili su Sky Sport