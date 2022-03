Lazio-Venezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In una classifica dove sembra progressivamente crearsi una spaccatura tra le prime otto ed il resto della compagnia, la Lazio cerca nel “Monday Night” contro il Venezia un pieno di punti e di fiducia in vista dell’imminente derby di ritorno. Molti i motivi che inducono all’ottimismo, legati in particolare al cammino intrapreso dai biancazzurri negli ultimi tre mesi e mezzo di campionato. Sono infatti 25 i punti incamerati in quindici uscite, una media Champions se si considera che solo Juventus, Inter e Milan hanno fatto meglio, mentre sul fondo di questa classifica ci sono proprio i lagunari che hanno racimolato appena sette lunghezze nelle ultime quattordici sfide ed attualmente – con una gara da recuperare oltre al posticipo dell’Olimpico – inseguono a tre incollature la zona salvezza occupata dal Cagliari. I precedenti dicono Lazio, rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A (tre vittorie – le due più recenti – ed un pareggio) e nelle dieci sfide casalinghe finora proposte dal massimo campionato.

Lazio- Venezia , le scelte di Sarri

Emergenza sugli esterni difensivi per il tecnico biancoceleste: Marusic è squalificato, Lazzari è sulla via del recupero ma non ancora pronto e Radu è alle prese con una fascite plantare. Probabile allora l’utilizzo di Hysaj e Patric ai lati di un pacchetto arretrato che si completerà con Luiz Felipe ed Acerbi. A centrocampo in campo Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto con Cataldi out e Basic-Akpa Akpro a partire dalla panchina. In avanti Immobile c’è, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson con Pedro ad insidiare un posto da titolare.

Lazio- Venezia , le scelte di Zanetti

L’intervento in artroscopia subito da Romero e la nota indisponibilità di Lezzerini obbligano l’allenatore dei lagunari a ripiegare ancora sul finlandese Mäenpää tra i pali, mentre in attacco si rivedrà ancora il tridente composto da Henry, Okereke e Nani. Più scelta a centrocampo, dove sembra sicura la titolarità di Vacca e Crnigoj: ballottaggio tra Fiordilino e Busio per l’ultimo posto in mediana, con il possibile inserimento di Ampadu il quale è contemplato anche fra i candidati per una maglia come esterno basso difensivo (il rientrante Ebuhei è però favorito ma anche Mateju ha più di una chance). A completare la retroguardia la coppia centrale formata da Caldara (in vantaggio su Svoboda) e Ceccaroni, con Haps terzino sinistro.

Lazio- Venezia , le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Venezia (4-3-3): Mäenpää, Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps, Crnigoj, Vacca, Busio, Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti

Lazio- Venezia , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Venezia sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.