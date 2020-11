Lazio-Zenit, le probabili formazioni: Inzaghi si affida al tandem Correa-Immobile

Gara valevole per la quarta giornata del girone F

Una partita chiave nel cammino europeo della Lazio. I biancocelesti, nella serata di martedì 24 novembre (fischio d'inizio alle 21), ospiteranno allo stadio Olimpico lo Zenit San Pietroburgo nella quinta giornata del girone F di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi si trova attualmente al secondo posto del raggruppamento con i suoi 5 punti, mentre i russi occupano l'ultima posizione con l'unico punto fin qui raccolto conquistato proprio nella gara di andata contro i laziali.

Lazio-Zenit, le scelte di Inzaghi

Per la sfida contro lo Zenit, il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora una volta al consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Reina, protetto dalla linea difensiva composta da Luiz Felipe (guarito dal Covid), Acerbi e Radu. In mezzo al campo Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares, mentre in attacco spazio al tandem Immobile-Correa.

Lazio-Zenit, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi

Zenit (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All.: Semak