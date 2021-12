Infortunio Leao, lesione muscolare: i tempi di recupero

Ancora brutte notizie dall'infermeria in casa Milan. Dopo il grave infortunio di cui è rimasto vittima il difensore Simon Kjaer, per il quale la stagione è verosimilmente finita dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale, i rossoneri devono fare i conti con lo stop di Leao. Il portoghese, sostituito in via precauzionale nel corso dell'intervallo della gara contro la Salernitana, poi vinta dal Diavolo per 2-0, ha riportato una piccola lesione del bicipite femorale, che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per la decisiva sfida di Champions League contro il Liverpool.

Infortunio Leao, i tempi di recupero: quando rientra il portoghese

Leao, tuttavia, non salterà soltanto la sfida con i Reds, ma anche quella di campionato contro l'Udinese in programma il prossimo sabato 11 dicembre. La presenza dell'attaccante è in forte dubbio anche per il big match con il Napoli del 19 dicembre, con il portoghese che potrebbe rientrare solamente per la gara contro l'Empoli del 22, ultimo impegno del 2021 per i rossoneri prima della sosta invernale. Se le condizioni del giocatore non dovessero però dare garanzie, lo staff del Milan potrebbe scegliere la strada della prudenza facendo rientrare Leao soltanto nel 2022.

Nel frattempo è costretto ai box anche Pellegri, che ha riportato una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo, per lui, è previsto fra una decina di giorni.