Milan, allarme Leao: slitta il rientro?

Il momento, per il Milan, non è certo dei più semplici. I rossoneri, nelle ultime quattro gare di campionato, hanno raccolto appena due punti sprofondando a -8 dalla vetta della classifica, occupata dall'Inter di Simone Inzaghi. Una brusca frenata che rischia di compromettere la corsa verso lo scudetto del Diavolo, atteso nelle prossime settimane anche dai fondamentali impegni in Champions League contro Borussia Dortmund (28 novembre) e Newcastle (13 dicembre), in cui gli uomini di Stefano Pioli, attualmente terzi nel girone, si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale.

In vista delle prossime sfide, tuttavia, non arrivano buone notizie per il tecnico. Rafael Leao, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nei minuti iniziali della partita contro il Lecce, rischia infatti di rimanere ai box più a lungo del previsto. La sua assenza per il match con la Fiorentina era già pressoché scontata, ma il portoghese va verso il forfait anche per la fondamentale gara con il Borussia Dortmund. Un'assenza, quella di Leao, che sarebbe pesantissima per Pioli, costretto a giocarsi una delle partite più importanti della stagione senza il suo uomo migliore.

In campionato, nel match con i viola, il Milan sarà inoltre costretto a fare a meno anche di Olivier Giroud, fermato dal giudice sportivo per due giornate dopo l'espulsione rimediata nel finale a Lecce. Pioli, quindi, dovrà rivoluzionare il proprio reparto offensivo nell'impegno contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.