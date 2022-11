Lecce-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta per rialzarsi dopo il ko con il Napoli, il Lecce per ritrovare una vittoria che manca ormai dal lontano 16 settembre. Al Via del Mare nel penultimo match prima della sosta per i Mondiali nessuno può sbagliare. La Dea infatti se vuole rimanere alle spalle del Napoli capolista deve ritrovare i tre punti, motivazioni altissime di classifica anche per i salentini che al momento sono quartultimi, insieme allo Spezia, a quota 9 a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione.

Lecce-Atalanta: le scelte di Baroni

Problemi in difesa per i padroni di casa che non avranno a disposizione Dermaku e Umtiti, la coppia centrale sarà quindi formata da Baschirotto e Pongracic.Hjulmand sarà ancora il regista mentre sembra destinato a cambiare il tridente con Strefezza unico inamovibile e Di Fransco e Colombo in vantaggio sulla concorrenza per una maglia da titolare.

Lecce-Atalanta: le scelte di Gasperini

La Dea si presenta al Via del Mare con un Palomino in più, il difensore è statao assolto dalle accuse di doping ed è quindi a disposizione. Davanti a Musso però dovrebbero esserci ancora Toloi, Okoli e Djimsiti, con possibile turno di riposo per Demiral, diffidato. In mediana vicino a Koopmeiners ci sarà De Roon con Hateboer o Maehele, fresco di convocazione per i Mondiali, a destra e Soppy a sinistra, ancora ai box Zappacosta In attacco, senza Muriel infotunato, potrebbe tornare titolare Zapata con Lookman e in appoggio Ederson.

Lecce-Atalanta: le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Zapata.

Lecce-Atalanta in diretta tv e streaming

La diretta tv e streaming della gara è stata affidata a DAZN che trasmetterà le immagini dell'incontro sul proprio sito ufficiale e sulla App fruibile da tutti i dispositivi abilitati. Il commento della gara è stato affidato a Gabriele Giustiniani e a Manuel Pasqual.