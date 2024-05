Lecce-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Obiettivi diversi nella sfida tra Lecce e Atalanta, i salentini giocano per l'ultima volta davanti al proprio pubblico per festeggiare la matematica salvezza in Serie A arrivata grazie al lavoro di Gotti, un vero e propria toccasana per i giallorossi. Diverso il discorso per la Dea che deve continuare a correre per mantenere il quinto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. Gasperini però non può pensare solo al campionato visto che mercoledì si giocherà la finale di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Lecce-Atalanta, le scelte di Gotti

Il Lecce continua con il suo 4-4-2 che potrebbe essere più offensivo del solito. Gotti pensa al doppio centravanti con Krstovic e Piccoli insieme dal primo minuti sostenuti sulle fasce da Oudine e Dorgu. In mediana la coppia Blin-Ramadani, non cambia la difesa in cui Baschirotto e Pongracic sono le colonne portanti.

Lecce-Atalanta le scelte di Gasperini

Turnover obbligato per Gasperini che continua a doer gestire partite ogni tre giorni. La Dea quindi scheirerà in attacco Lookman con El Bilal Touré e Mirachuk, in mediana De Roon è infortunato, giocherà Pasalic, mentre sugli esterni sarà rivoluzione con Bakker e Hateboer dal primo minuto. Davanti a Carnesecchi, Scalvini con Hiene e Djimsiti.

Lecce-Atalanta, le probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Piccoli, Krstovic.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Touré, Lookman.

Lecce-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Lecce e Atalanta della penultima giornata del campionato di Serie A sarà trasmessa in diretta steramign da DAZN e in tv da Sky sui canali 202 e 249 del satellitare e del 473 e 483 del digitale terrestre.