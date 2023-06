Lecce, Baroni verso l'addio

Due anni insieme, due anni da ricordare con una promozione in Serie A e la salvezza raggiunta grazie a un rigore dopo cento minuti di battaglia con il Monza. Non basterà però il traguardo raggiunto, con la squadra più giovane della Serie A e il monte stipendi più basso dell'intero campionato, a Marco Baroni per restare sulla panchina del Lecce. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sportitalia l'allenatore lascerà la squadra la prossima settimana.

Lecce, esonero Baroni: i potesi Pirlo

Un summit tra la dirigenza e il tecnico sarebbe stato convocato per i prossimi giorni, ma sembra che le parti non siano vicine all'accordo, anzi è molto probabile a questo punto che il Lecce possa cambiare allenatore per la prossima stagione, la seconda di fila in Serie A.

Nelle ultime ore è uscito anche il nome di un possibile candidato alla sostituzione di Baroni, si tratta di Andrea Pirlo la cui avventura in Turchia si è appena conclusa e dopo l'esperienza all'estero potrebbe tornare in Italia dove ha allenato solo la Juventus nella sua breve carriera da tecnico. L'ex campione del Mondo sarebbe sul taccuino di diversi club tra Serie A e Serie B, avrebbe già rifiutato il Pisa, club che adesso strizza l'occhio proprio a Baroni, e aspetta di capire quale sarà il progetto più serio che gli verrà proposto. Il Lecce si sarebbe inserito nella corsa, ma di sicuro al vaglio di Corvino ci saranno anche altri mister che avranno il compito di prendere il posto di un allenatore capace di centrare l'obiettivo stagionale due volte su due.