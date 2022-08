Il Lecce piazza un colpo... mondiale: preso Umtiti

Samuel Umtiti è un giocatore del Lecce. Ora è ufficiale: ad annunciarlo è stato lo stesso club salentino sul proprio sito con un breve comunicato: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche". L'ex centrale del Barcellona e della Nazionale francese arriva in prestito secco per una stagione proprio dal club catalano. Manca solo lo step delle visiste mediche, che saranno molto approfondite, poi l'operazione sarà definitivamente chiusa, per la felicità dei tifosi giallorossi, che contano sulll'esperienza del forte difensore per costruire la salvezza nella serie A appena iniziata con due sconfitte in altrettante giornate.

Per Umtiti il Lecce rappresenta l'occasione per rilanciarsi dopo un'ultima stagione decisamente da incubo: il francese ha giocato una sola partita in campionato: 90 minuti il 12 dicembre 2021 contro l'Osasuna. Una frattura al piede lo ha tenuto fuori fino a primavera inoltrata. Un calvario per lui nelle ultime stagioni: guai al ginocchio, alla spalla e, appunto, al piede. Ora pare essere tornato in piena forma. A 28 anni (ne compirà 29 a novembre), il centrale potrebbe scrivere la storia con la magli salentina aiutando la squadra di Baroni a centrare la salvezza, giocando da protagonista. Come fece solo pochi anni fa, nel 2018, al Mondiale di Russia vinto con la Francia (segnando anche un gol in semifinale).

A Lecce porterà anche i suoi vezzi e le sue stravaganze: Umtiti non ha mai nascosto la sua passione per auto di lusso e abiti firmati dai maggiori stilisti internazionali. Sui social ha milioni di followers ed è molto attivo. Sarà anche una bella vetrina per Lecce e per il club. Ma quello che conta è il campo: è lì che il ds Corvino spera di aver realizzato il capolavoro dell'estate per la sua società.