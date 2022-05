Lecce e Cremonese ritornano in Serie A, il Monza ai playoff

Oggi, venerdì 6 maggio, il campionato di Serie B dopo un'intensa stagione ha finalmente emesso i suoi verdetti. Il Lecce, che ha vinto il campionato con 71 punti e la Cremonese, seconda con 69 lunghezze, sono state promosse in Serie A.

È festa meritata per la squadra salentina, allenata da Marco Baroni, vincitrice del campionato, che torna in A dopo 2 anni e per il gruppo guidato da Fabio Pecchia, che ha messo la sua firma su un’impresa storica, riuscendo a conquistare la promozione dei grigiorossi dopo 22 stagioni di purgatorio.

Serie B: le promosse in Serie A 2021-2022

Il terzo posto, che garantisce l'accesso alla massima serie, verrà assegnato ai playoff.

Si giocheranno questa possibilità il Monza e il Pisa che con 67 punti accedono alle semifinali e il Brescia, l'Ascoli, il Benevento e il Perugia che giocheranno il turno preliminare del playoff.

La squadra maggiormente delusa in questa giornata è il Monza. La società brianzola, acquistata da Silvio Berlusconi nel 2018, è stata sconfitta al Renato Curi di Perugia per 1-0. La rete di Gabriele Ferrarini ha spento le speranze della squadra di Stroppa che con una vittoria avrebbe festeggiato una storica promozione in Serie A.

I playoff di Serie B inizieranno venerdì 13 maggio e dureranno fino a domenica 29 maggio.

Questa giornata è molto triste per l'Alessandria che scende in Serie C, mentre Vicenza e Cosenza si giocheranno la permanenza in Serie B ai playout.