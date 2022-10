Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I sei punti da introdurre in cassaforte nella doppia sfida europea con gli Hearts sono stati messi al sicuro. Dalla Conference League al campionato, con lo stesso leit-motiv: alla Fiorentina serve vincere. Tre punti per risalire in classifica, ma anche per porre fine ad un lunghissimo digiuno di affermazioni in trasferta, visto che risale al 10 aprile – nel match del “Maradona” contro il Napoli del campionato scorso – l’ultimo successo lontano dal pubblico di casa. L’avversario di turno è il Lecce, che punta a sfruttare il turno casalingo proprio per mettere la freccia e sorpassare i toscani, avanti di due punti in graduatoria. Dopo aver fatto soffrire l’Inter al “Via del Mare”, in un match perso all’ultimo minuto di recupero, la Roma all’Olimpico ed aver fermato sul pari il Napoli, i giallorossi puntano al bersaglio grosso per trovare anche la prima gioia davanti ai tifosi salentini, che nelle ultime tre uscite casalinghe hanno visto i ragazzi di Baroni pareggiare 1-1 con Empoli, Monza e Cremonese.

Lecce-Fiorentina, le scelte di Baroni

Tutti disponibili nella fila giallorosse, con l’eccezione rappresentata da capitan Hjulmand appiedato dal giudice sportivo. A sostituirlo nel cuore della mediana dovrebbe essere Blin, schierato insieme a Gonzalez e Bistrovic il quale però deve guardarsi dalla concorrenza di Askildsen, nuovamente tra gli abili ed arruolati dopo aver smaltito un trauma contusivo alla coscia subito nel match dell’Olimpico contro la Roma. A disposizione c’è anche Giuseppe Pezzella, che ha superato un lieve affaticamento muscolare e dovrebbe ritrovare spazio a sinistra spingendo verso la panchina il suo “backup” Gallo: la difesa a protezione di Falcone si completerà con Umtiti e Baschirotto centrali e Gendrey esterno basso a destra. Tridente offensivo con Ceesay centravanti e Strefezza-Banda sugli esterni.

Lecce-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore viola dovrebbe ripartire dall’ossatura che ha vinto e convinto nell’ultima sfida di Conference League con gli Hearts, con alcune...variazioni sul tema, a cominciare dal centrocampo che vedrà l’assenza dello squalificato Amrabat: al suo posto le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Mandragora, con Barak e Bonaventura ancora preferiti a Duncan e Maleh. Tra i pali si riposizionerà Terracciano, coppia centrale difensiva composta da Igor e Milenkovic, ma c’è anche un Quarta “mascherato” (a protezione del naso fratturatosi nel match contro la Lazio) tra le opzioni contemplabili, mentre sugli esterni agiranno Biraghi a sinistra e Dodò in vantaggio su Venuti sul versante opposto. In attacco, ancora indisponibile Sottil: Italiano dovrebbe dare fiducia a Jovic - a segno giovedì sera - al centro del pacchetto offensivo con Kouame e Nico Gonzalez di supporto, avanti nel ballottaggio con Ikoné e Saponara.

Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella, Gonzalez, Blin, Bistrovic, Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

Lecce-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.