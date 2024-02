Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

A caccia della decima vittoria consecutiva. L'Inter, reduce in settimana dall'affermazione per 1-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, cercheranno di conquistare un nuovo successo nella trasferta sul campo del Lecce, in programma domenica 25 febbraio alle 18 e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A. Una sfida che la formazione di Simone Inzaghi, tuttavia, non potrà sottovalutare: i salentini, che nelle ultime due partite hanno incassato altrettanti ko, hanno infatti bisogno di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione, oggi distante quattro lunghezze.

Lecce-Inter, le scelte di D'Aversa

D'Aversa, per la gara contro l'Inter, sarà privo degli squalificati Pongracic e Dorgu. In difesa, quindi, potrebbe esserci spazio per Touba (insidiato però da Blin) per comporre la coppia centrale con Baschirotto, con Gallo e Gendrey sulle corsie esterne. In mezzo al campo ballottaggio tra Oudin e Rafia per affiancare Ramadani e Kaba, mentre in attacco Kristovic sarà supportato da Almqvist ed uno tra Banda e Sansone, che si contenderanno una maglia fino all'ultimo.

Lecce-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Thuram, messo ko da un problema muscolare. In attacco ci sarà quindi spazio dal primo minuto per Arnautovic al fianco di Lautaro. A centrocampo Frattesi potrebbe far rifiatare uno tra Mkhitaryan e Barella, mentre sarà regolarmente al suo posto Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Carlos Augusto potrebbero essere preferiti a Darmian e Dimarco, mentre in difesa potrebbe riposare Bastoni: nel caso pronto Bisseck.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. S.Inzaghi

Lecce-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Inter, in programma domenica 25 febbraio alle 18 allo stadio Via del Mare e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.