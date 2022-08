Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà sul campo del Lecce il campionato di Serie A 2022/2023 dell'Inter. I nerazzurri, nella serata di sabato 13 agosto (fischio d'inizio alle 20.45), faranno visita ai neopromossi salentini in un Via del Mare che si preannuncia caldissimo. I giallorossi, reduci da un'entusiasmante cavalcata nello scorso torneo di Serie B, cercheranno di bagnare con un risultato di prestigio il ritorno nel massimo campionato, ma il pronostico, ovviamente, pende tutto dalla parte dei nerazzurri, vogliosi di riscatto dopo essersi visti sfuggire via di un niente lo scudetto nella passata stagione.

Lecce-Inter, le scelte di Baroni

Diverse assenze nelle file del Lecce per questo debutto in campionato. Il tecnico Baroni, infatti, dovrà fare a meno dei difensori Tuia e Dermaku, mentre rimane in dubbio il centrocampista Askildsen. Modulo di partenza sarà il 4-3-3, con Ceesay e Colombo a contendersi un posto al centro dell'attacco e Strefezza e Di Francesco ai lati. In mezzo al campo Hjulmand in cabina di regia affiancato da Bistrovic ed uno tra Helgason e Gonzalez, mentre in difesa ci saranno Gendrey, Cetin, Blin e Gallo a protezione del portiere Falcone.

Lecce-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è alle prese con il dubbio Brozovic: il croato è reduce da un piccolo problema al polpaccio e, se non dovesse essere al 100%, non verrà rischiato, con Asllani pronto a prenderne il posto in cabina di regia nel 3-5-2 nerazzurro. La linea di centrocampo verrà poi completata dagli inamovibili Barella e Calhanoglu, con Dumfries a destra e Gosens (in vantaggio su Dimarco) a sinistra. In difesa ci sarà regolarmente spazio per Skriniar, al centro di rumors di mercato, insieme a De Vrij e Bastoni, mentre in attacco sono certi del posto Lukaku e Lautaro. In porta Handanovic.

Lecce-Inter, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Lecce-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.