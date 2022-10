Lecce-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La ferita per l'aritmetica eliminazione dalla Champions League, scaturita dal ko per 4-3 sul campo del Benfica, è ancora aperta, ma la Juventus, sprofondata in una spirale negativa, è subito chiamata a rialzare la testa a Lecce nella gara valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A (fischio d'inizio sabato 29 ottobre alle 18). Un match in cui i bianconeri, attualmente soltanto ottavi in classifica, dovranno andare a caccia dell'intera posta in palio per rimanere attaccati al gruppo di testa dando continuità alle vittorie ottenute contro Torino ed Empoli. Il Lecce, sconfitto nell'ultimo turno dal Bologna, andrà invece alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

Lecce-Juventus, le scelte di Baroni

Baroni, per la sfida con la Juventus, recupera Gallo, che troverà spazio sulla corsia sinistra difensiva con il reparto poi completato da Pongracic, Umtiti e Baschirotto. In mezzo al campo, nel 4-3-3 giallorosso, Askildsen con Hjulmand e Gonzalez, mentre in attacco Banda e Oudin si contendono una maglia per completare il tridente con gli inamovibili Strefezza e Ceesay.

Lecce-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare i conti con le condizioni non ottimali di Vlahovic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo nella sfida con il Benfica a causa di un fastidio agli adduttori. In attacco, nel 3-5-2 bianconero, probabile spazio quindi dal primo minuto per Milik al fianco di Kean. A centrocampo ancora Locatelli in cabina di regina con McKennie e Rabiot ai suoi lati, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Cuadrado e Kostic. In difesa chance per Rugani: insieme a lui Danilo, Bonucci e Rugani. In porta Perin prova ad insidiare Szczesny.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, Pongracic, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

Lecce-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.