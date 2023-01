Lecce-Lazio, cori razzisti nei confronti di Umtiti e Banda

Un altro, vergognoso episodio di razzismo nel campionato di serie A. Al 67' della gara Lecce-Lazio, valevole per la 16esima giornata e giocatasi questo pomeriggio allo stadio Via del Mare, il direttore di gara Marinelli ha dovuto interrompere la partita per circa due minuti a causa di ululati razzisti provenienti dal settore ospiti, occupato dai tifosi biancocelesti. Bersaglio dei supporter laziali il difensore ex Barcellona Samuel Umtiti, mentre analoga sorte, nel corso del primo tempo, era toccata all'attaccante Lameck Banda. La gara, dopo l'annuncio dello speaker dello stadio su quanto stava accadendo, è proseguita regolarmente ed è terminata con la vittoria dei pugliesi per 2-1. I tifosi giallorossi, in risposta al vergognoso epidosio, hanno risposto cantando il nome di Umtiti e salutando il giocatore con una vera e propria standing ovation al rientro negli spogliatoi, ma il difensore, al triplice fischio finale, è scoppiato in lacrime visibilmente turbato da quanto accaduto.

"Gli ululati, dal campo, non li abbiamo sentiti - ha affermato a Sky nel post partita l'attaccante del Lecce Lorenzo Colombo -. Noi, così come il pubblico che ha espresso solidarietà nei suoi confronti, siamo tutti con Umtiti: è un ragazzo che ha un peso specifico sia in campo che nello spogliatoio ed oggi lo abbiamo potuto vedere".