Lecce-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio fa visita ad un Lecce contro cui i biancocelesti hanno un conto in sospeso dalla scorsa stagione. Quella salentina è infatti l’unica squadra, insieme al Torino, contro cui nella Serie A 2022/2023 la formazione di Sarri non è riuscita a vincere né all’andata né al ritorno, uscendo sconfitta dalla trasferta in Salento e pareggiando 2-2 all’Olimpico. Dopo aver chiuso la pre-season da imbattuti nei tempi regolamentari (quattro vittorie ed un pari a cui ha fatto seguito un k.o. ai rigori contro il Cadice), i giallorossi hanno fatto il loro debutto nella stagione attuale piegando 1-0 il Como nel primo turno di Coppa Italia e guadagnandosi i sedicesimi di finale che prevedono il confronto con il Parma. La Lazio, dal canto suo, con un occhio sempre al mercato – l’ultima news riguarda la possibile partenza di Marcos Antonio, al momento tra gli indisponibili – metterà presto in calendario anche gli appuntamenti di Champions League, i cui sorteggi sono in programma a fine mese. Bilancio degli scontri diretti al “Via del Mare” in perfetta parità: 7 vittorie per parte e 2 pareggi.

Lecce-Lazio, le scelte di D’Aversa

Senza Venuti (in ripresa dopo una lussazione alla spalla) ed il neo acquisto Krstovic il quale deve sbrigare alcune pratiche burocratiche e rientrerà dopo il week-end, la formazione giallorossa si schiererà con un 4-3-3 che contemplerà Falcone tra i pali, Pongracic e Baschirotto in mezzo con Gendrey e Gallo (il quale ha recuperato dopo la distorsione alla caviglia subita in Coppa Italia e dovrebbe spingere verso la panchina Dorgu) ad agire da terzini. Nel pacchetto di mischia, al centro Ramadani con ai lati Gonzalez e Rafia i quali sono in vantaggio sulla concorrenza (Blin, Maleh e Kaba) per una maglia da titolare. Nel tridente offensivo intoccabili Strefezza ed un Almqvist apparso in gran forma in questo mese di agosto, l’altro slot se lo giocano Banda – favorito – e Di Francesco.

Lecce-Lazio, le scelte di Sarri

La “prima” assoluta dei biancocelesti nel torneo 2023/2024 sarà all’insegna della continuità. Nell’undici di partenza non dovrebbero figurare le “new-entry” del mercato biancoceleste, con l’eccezione rappresentata dal giapponese Kamada il quale potrebbe vincere il ballottaggio con Vecino ed affiancare Cataldi e Luis Alberto a centrocampo. Per il resto, ci sarà Provedel a protezione della porta, schermato da una difesa con la coppia centrale Casale-Romagnoli e il duo Lazzari-Marusic come esterni bassi, in considerazione delle noie al tendine d’achille accusate da Hysaj, che partirà dalla panchina. In avanti, il tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

Lecce-Lazio, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu, Gonzalez, Ramadani, Rafia, Banda, Strefezza, Almqvist. All. D'Aversa

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Lecce-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Lazio, in programma domenica 20 agosto alle 20.45 allo Stadio “Ettore Giardiniero - Via del Mare” di Lecce, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.