Lecce-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, dopo aver subìto il pareggio in rimonta nell'ultima gara di campionato contro la Roma, sono stati eliminati agli ottavi di finale di Coppa Italia dal Torino malgrado la superiorità numerica. Al Via del Mare di Lecce, nel match in programma sabato 14 gennaio alle 18 e valevole per la 18esima giornata di serie A, gli uomini di Stefano Pioli sono quindi chiamati ad una reazione, cercando di guadagnare qualche punto sulle dirette concorrenti sfruttando lo scontro diretto Napoli-Juventus. Di fronte, però, si troveranno una formazione, quella salentina, in serie positiva da cinque turni, durante i quali i giallorossi hanno raccolto ben 11 punti. Un ruolino di marcia che ha portato Hjulmand e compagni a metà classifica, a +10 sulla zona retrocessione.

Lecce-Milan, le scelte di Baroni

Baroni, per la partita contro il Milan, si affiderà al consueto 4-3-3, con Banda che insidia Di Francesco per comporre il tridente offensivo con Strefezza e Colombo. A centrocampo si rivedrà Hjulmand, che ha scontato il turno di squalifica: insieme a lui Blin ed uno tra Gonzalez e Maleh, con il primo leggermente favorito. In difesa coppia centrale formata da Baschirotto e Umtiti, con Gendrey e Gallo sulle corsie esterne. Tra i pali Falcone.

Lecce-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, sarà privo dello squalificato Tonali, oltre che degli infortunati Maignan, Rebic, Ballo-Touré, Krunic, Florenzi e Ibrahimovic. Recuperati, invece, Kjaer e Origi. In mezzo al campo, al fianco di Bennacer nel 4-2-3-1 rossonero, ci sarà quindi spazio per Pobega. Al centro dell'attacco Giroud, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers, Diaz e Leao., In difesa Kalulu e Tomori formeranno la coppia centrale, con Calabria a destra ed Hernandez a sinistra. In porta Tatarusanu.

Lecce-Milan, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Lecce-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Lecce-Milan, in programma sabato 14 gennaio alle 18 allo stadio Via del Mare, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.