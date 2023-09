Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una è la grande sorpresa del campionato, l'altra spera di essersi messa alle spalle la difficile settimana per tornare a giocarsi un posto al tavolo delle big. E'ricco di temi il match tra Lecce e Napoli che sabato alle 15 apre la giornata di Serie A. I salentini sono sesti con undici punti e hanno per con la Juve 1-0 la prima partita della loro stagione, giocando alla pari con la Vecchia Signora, come già fatto con tutte le big incontrate fino a oggi.

Garcia ha invece dato un calcio alle critiche con il 4-1 sull'Udinese nel turno infrasettimanale, ma non basta, serve continuità al suo Napoli che la prossima settimana sfiderà il Real Madrid in Champions League.

Lecce-Napoli, le scelte di D'Aversa

Il Lecce dovrà ancora fare a meno di Banda e Dermaku entrambi infortunati, squalificato invece il centrocampista Baka. In mediana probabile l'inserimento di Blin con Ramadani e Rafia, nessun cambio nel tridente con Strefezza, favorito su Sansone, insieme ad Almqvist ad accompagnare Krstovic. In difesa dovrebbe rivedersi Gallo al posto di Venuti che allo Stadium ha fatto parecchia fatica.

Lecce-Napoli, le scelte di Garcia

Probabile riconferma per l'undici del Napoli che ha battuto l'Udinese al Maradona. Kvaratskhelia e Osimhen sono tornati al gol e giocheranno sicuramente, insieme a loro in attacco spazio a Politano. In mediana Garcia non tocca nulla nonostante all'orizzonte ci sia il Real Madrid, Lobotka, Zielinski e Anguissa restano al proprio posto. In difesa, senza Juan Jesus e Rrahmani, infortunati, tocca ancora a Natan e Ostigard.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafiua, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lecce-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida del Via del Mare tra Lecce e Napoli sarà trasmessa solamente da DAZN, gli abbonati al servizio potranno guardare il match sia sulla App che sul sito ufficiale della piattaforma. Niente diretta invece su Sky, Sky Go e NOW TV.