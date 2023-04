Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Allontanare i fantasmi della sfida con il Milan e riaprtire per avvicinarsi sempre di più alla festa Scudetto. Il Napoli vuole tornare subito al successo contro un Lecce in crisi per preparare al meglio la sfida di Champions League dell'andata dei quarti di finale contro il Milan. I salentini sono reduci da cinque sconfitte di fila e non hanno molti stimoli, l'ottima prima parte di campionato ha infatti garantito con ampio anticipo una salvezza che non dovrebbe essere messa in pericolo dalle ultime, deludenti, prestazioni.

Lecce-Napoli: le scelte di Baroni

Nel Lecce non ci sarà lo squalificato Blin, out anche gli infortunati Pongracic e Dermaku. Tanti i dubbi della viglia di Baroni con Colombo più di Ceesay in attacco, mentre Strefezza dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Oudin con dall'altra parte del campo Banda più di Di Francesco.

Lecce-Napoli: le scelte di Spalletti

Testa al campionato ma con un occhio alla Champions League, Spalletti disegna un Napoli con un po' di turnover in vista del match di Lecce. A cambiare sarà soprattutto il centrocampo con Elmas ed Ndombele al posto di Zeilinski e Anguissa. Ancora out Osimhen che dovrebbe farcela per la sfida al Milan, in attacco conferma per Simeone con Kvaratskhelia e Lozano ai suoi fianchi. In difesa Juan Jesu la dovrebbe spuntare su Rrahamni

Lecce-Napoli: le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Colombo, Banda. All. Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Lecce-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida del Via del Mare sarà trasmessa da DAZN in diretta tv, con Fire Stick o scaricando la App direttamente sulla propria Smart Tv, e in streaming su tutti i dispositivi abilitati attraverso l'aplicazione ufficiale. La teelcroncasa sarà di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.