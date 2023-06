Chi sarà il prossimo allenatore del Lecce

L'addio, ventilato già un paio di settimane fa, si è concretizzato oggi. Il Lecce e Baroni non continueranno insieme dopo due anni in cui il tecnico ha prima portato in A la squadra e poi conseguito la salvezza con la formazione più giovane del torneo e quella con il monte stipendi più basso. Il motivo dell'addio sarebbe riconudicibile al mancato accordo sul rinnovo del contratto con il tecnico che avrebbe voluto un biennale e la società che avrebbe proposto solo un anno di prolungamento.

Il nuovo allenatore del Lecce

Nonostante gli incontri non si è mai trovata l'intesa e così Baroni lascerà il Lecce, ma per lui sono già pronti in tanti a farsi avanti, in primis lo Spezia appena retrocesso in Serie B. I salentini invece sembrano aver già sfogliato la margherita e il prescelto come nuovo allenatore sembra essere Roberto D'Aversa.

Per l'allenatore nato a Stoccarda sarebbe la quarta squadra di club in carriera dopo l'esordio con il Lanciano, i quasi cinque anni a Parma con la promozione in A e l'ultima avventura conclusa nel 2022 con la Sampdoria. Amante del 4-3-3, D'Aversa potrebbe così continuare il lavoro tattico sulla scia di quanto costruito da Baroni, forse anche per questo Corvino ha scelto lui come sostituito di Baroni.